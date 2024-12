Lesezeit: 2 min

Der Weihnachtsbaum ist ein Symbol der Weihnachtszeit - und in vielen Haushalten liegen auch in diesem Jahr die Geschenke darunter. Eine YouGov-Studie zeigt nun auf, ob ein künstlicher Weihnachtsbaum oder ein echter bei den Deutschen beliebter ist und was sich dabei in den vergangenen Jahren verändert hat.

Besucher messen die Länge eines Weihnachtsbaums. Beim Weihnachtsbaumkauf sind die Geschmäcker sehr verschieden, wie eine aktuelle YouGov-Studie zeigt (Foto: dpa). Foto: Matthias Bein

Im Folgenden: Warum der künstliche Weihnachtsbaum keine nachhaltige Alternative ist

Wie junge Menschen den Weihnachtsbaum als Tradition neu entdecken

