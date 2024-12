Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

Der Zara-Eigentümer Inditex hatte im Herbst ordentlich Gas aufs Pedal gegeben - mit elf Prozent im Plus. Doch jetzt zeigt sich der Optimismus wie verflogen bei dem erfolgsverwöhnten Konzern - mit Marken wie Bershka, Stradivarius und Massimo Dutti. Die Anleger sind enttäuscht, die Aktie gibt nach. Das passt ins gemischte Bild: Auch im Online-Handel bei Zalando und About You werden die Karten neu gemischt (wir berichteten).

Erfolgsverwöhnt und nun leicht enttäuscht: Óscar García Maceiras, Vorstandsvorsitzender von Inditex. (Foto: dpa) Foto: M. Dylan

Im Folgenden: Wie der Kalender dem Einzelhandel nach dem Black Friday ein Schnippchen schlägt

Wieso auch bei der spanischen Zara und ihren Geschwistern nicht nur eitel Sonnenschein herrscht

Wo in der Krise die Kunden bei der Mode und Kleidung sparen 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel