Das Thema Rente ist ein heißumkämpftes Wahlkampfthema in der „Rentnerrepublik“ Deutschland – und die Zahl der Rentner und der Altersarmut steigt stetig. Was, wenn man zu wenig gearbeitet und zu wenig verdient hat? Hier bietet der Sozialstaat die sogenannte „Grundsicherung“ statt Rente an. Wer profitiert? Ein Überblick.

Grundsicherung statt Rente: Im Juni 2024 bezogen bundesweit 728.990 Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter. Das ist ein neuer Höchstwert. (Foto: dpa) Foto: Felix Kästle

Im Folgenden: Grundsicherung im Alter: Wer Anspruch hat und wie hoch der Betrag ist

Grundsicherung statt Rente: Welche Voraussetzungen gelten

Warum ein Großteil der Betroffenen die Grundsicherung nicht beantragt

