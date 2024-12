Lesezeit: 4 min

Bundeskanzler Scholz gab in seiner Erklärung zur Vertrauensfrage dem FDP-Chef und früheren Finanzminister Lindner die Schuld am Ampel-Beruch. Auch der Parteienforscher Aiko Wagner sieht die Liberalen in der Verantwortung und bilanziert im DWN-Interview: „Die FDP kämpft um ihre Glaubwürdigkeit und um die 5-Prozent-Hürde.”

Lindners Karriere am seidenen Faden der nächsten Wahlergebnisse (Foto: dpa). Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden: Warum Politikwissenschaftler Aiko Wagner neue Kooperationsmechanismen angesichts fragmentierter Parlamente fordert

Wie die Union von einer Öffnung gegenüber den Grünen profitieren könnte

Warum Markus Söders kategorisches Nein zu den Grünen strategisch begründet ist

