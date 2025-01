Lesezeit: 1 min

Die Gold-Verwalter von BullionVault in London haben mal wieder seine Kunden befragt, warum sie in Gold und Edelmetalle investieren. Offenbar geht es den meisten um Risikoabsicherung, so die Erkenntnis und Prognose für 2025.

Gold ist so beliebt mittlerweile, dass man es mancherorts wie ein Snack am Automaten kaufen kann - so wie hier 2011 beim ersten Automaten für Gold-Vending in Tokio. (Foto: dpa) Foto: Everett Kennedy Brown

Im Folgenden: Welches die Hauptgründe sind, in Gold zu investieren

Warum Donald Trumps zweite Präsidentschaft zu noch mehr Risikoabsicherung führt weltweit

Wieso es keine Überraschung wäre, wenn der Goldpreis 2025 die 3000-Dollar-Grenze knackt 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

