Messerattacke in Aschaffenburg: Einige Polizeifahrzeuge und Rettungswagen stehen in der Nähe eines Tatortes vor dem Park Schöntal (Foto: dpa). Foto: Ralf Hettler

Brutale Messerattacke: Aschaffenburg ist erschüttert über die Gewalttat

Der 28-jährige mutmaßliche Täter tötete nicht nur zwei Menschen, zwei weitere Opfer mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Festnahme erfolgte noch vor Ort, die Polizei ermittelt zur Motivlage und ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Laut Polizei ereignete sich die Messerattacke gegen 11:45 Uhr. Zeugenberichten zufolge befand sich eine Kindergartengruppe im Park, als der Angreifer zuschlug. Ein 41-jähriger Passant soll versucht haben, dazwischenzugehen und wurde dabei tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde von den Einsatzkräften umgehend festgenommen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann afghanischer Staatsangehörigkeit, der in einer Asylunterkunft in der Region Aschaffenburg lebte. Bereits in der Vergangenheit soll er psychisch auffällig gewesen sein. Die Polizei betont, dass keine Gefahr mehr für die Bevölkerung bestehe.

Unklarheit über das Motiv - Sperrungen im Park Schöntal Aschaffenburg

Die Hintergründe der Messerattacke in Aschaffenburg sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft konnten bislang Angaben zur Motivlage machen. Ein terroristischer Hintergrund wurde jedoch nach ersten Einschätzungen ausgeschlossen. Kurz nach der Tat riegelte die Polizei den Park Schöntal weiträumig ab. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Zunächst gab es Berichte über zwei Verdächtige, doch dies bestätigte sich nicht. Die zweite festgenommene Person stellte sich als Zeuge heraus.

Darüber hinaus kam es zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr. Der mutmaßliche Täter soll versucht haben, über die Bahngleise zu fliehen, was zur vorübergehenden Einstellung des Zugverkehrs in Aschaffenburg führte. Der Hauptbahnhof wurde gesperrt, ICEs zwischen Frankfurt und Würzburg umgeleitet, was zu erheblichen Verspätungen führte.

Schöntal Aschaffenburg: Ein zunehmend unsicherer Ort?

Der Schöntal-Park in Aschaffenburg ist mit seinen neun Hektar eine der bekanntesten Grünflächen der Stadt. In der Vergangenheit wurde das Gebiet jedoch immer wieder als unsicher eingestuft. Bereits Ende 2024 berichtete die Aschaffenburger Polizei von vermehrten Straftaten wie Raub und Körperverletzung in diesem Bereich. Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) äußerte sich damals besorgt: „Die Beschwerden darüber, dass sich Menschen im Schöntal nicht mehr sicher fühlen, häufen sich.“ Nach der Messerattacke in Aschaffenburg brach er seinen Urlaub ab und kehrte umgehend zurück.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reagierte betroffen auf die Aschaffenburg-Gewalttat: „Heute ist ein entsetzlicher Tag für ganz Bayern. Die schrecklichen Nachrichten aus Aschaffenburg machen uns zutiefst betroffen. Wir trauern um die Opfer einer feigen und niederträchtigen Tat.“ Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte an, den Tatort im Laufe des Nachmittags zu besuchen.

Polizei Aschaffenburg sucht Zeugen der Messerattacke

Die Ermittlungen zur Messerattacke in Aschaffenburg laufen auf Hochtouren. Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein, auf dem Zeugen sachdienliche Bilder und Videos hochladen können. Augenzeugen werden gebeten, sich beim Polizeinotruf 110 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Die Messerattacke im Schöntal in Aschaffenburg hinterlässt eine schockierte Stadt und viele offene Fragen. Die Polizei ermittelt weiter, um die genauen Hintergründe zu klären. Klar ist jedoch: Das Sicherheitsgefühl in Aschaffenburg hat durch diese schreckliche Tat einen schweren Schlag erlitten.