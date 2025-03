Finanzen

Rekordverlust bei der Europäischen Zentralbank - was Sparer jetzt wissen müssen

Die EZB hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 7,9 Milliarden Euro verzeichnet – das ist der höchste Verlust in der 25-jährigen Geschichte der EZB. Bedingt ist dieser in erster Linie durch die aggressive Geld- und Zinspolitik der vergangenen Jahre. Was das für die nationalen Zentralbanken und die Sparer bedeutet, erfahren Sie hier.