Finanzen

EZB-Empfehlung: So viel Bargeld sollten EU-Bürger für den Notfall zu Hause haben

Wenn die Kartenzahlung plötzlich nicht geht: EZB-Experte rät zur Krisenvorsorge mit Bargeld wegen möglicher Blackouts. Warum das physische Geld seine zentrale Rolle trotz Digitalisierung behält. Und mit welcher Bargeldreserve EU-Bürger für den Notfall vorsorgen sollten.
Autor
Mirell Bellmann
01.10.2025 11:01
Lesezeit: 3 min
EZB-Empfehlung: So viel Bargeld sollten EU-Bürger für den Notfall zu Hause haben
Bargeld für Krisenzeiten: Derzeit befinden sich 30,4 Milliarden Banknoten mit einem Gesamtwert von 1,6 Billionen Euro im Umlauf. Das entspricht im Durchschnitt fast 5.000 Euro pro Euroraum-Bürger, wie EZB-Experte Cipollone in seiner Analyse darlegt. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Welchen Bargeldbetrag EZB-Experten für den Krisenfall empfehlen
  • Woran sich die unverzichtbare Rolle von physischem Geld zeigt
  • Wie die letzten Krisen die Bargeldnachfrage in der EU antreiben

X

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

