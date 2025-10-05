Politik

Förderstandard 55: Bundesregierung belebt KfW-Programm neu

Nach mehrjähriger Pause kehrt sie zurück: die Förderung für den Neubaustandard KfW-55. Die staatliche Förderbank stellt erneut Mittel bereit, um den Bau besonders energieeffizienter Häuser dieser Klasse zu unterstützen. Doch die Rückkehr hat ihre Tücken: Die Mittel sind streng begrenzt und könnten schon bald ausgeschöpft sein.