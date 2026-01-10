Panorama

Ukraine-Krieg: Tschechien will Granaten-Initiative für Ukraine weiterführen

Mehr als vier Millionen Schuss Munition hat Kiew durch eine Prager Initiative erhalten. Überraschend will der neue Regierungschef Andrej Babis das Projekt doch nicht kippen. Dafür stellt er Bedingungen. Zu den Hauptgeldgebern zählten bisher Länder wie Deutschland, Dänemark und die Niederlande.