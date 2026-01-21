Unternehmen

Mindestlohn: Lohnerhöhungen führen zu Preissteigerungen und Stellenabbau

Schritt für Schritt steigt der Mindestlohn in Deutschland - das führt zu einer Welle von Lohnerhöhungen. Wie die Unternehmen nun versuchen die steigenden Personalkosten auszugleichen, zeigt eine DIHK-Umfrage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.01.2026 13:23
Lesezeit: 2 min
Mindestlohn: Lohnerhöhungen führen zu Preissteigerungen und Stellenabbau
Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), rief die Politik zum Gegensteuern auf. (Foto: dpa) Foto: Carsten Koall

Im Folgenden:

  • Wie der erhöhte Mindestlohn zu einer Welle von Lohnerhöhungen führt.
  • Weshalb 40 Prozent der Unternehmen ihre Preise erhöhen wollen.
  • Wie Gastronomie und Einzelhandel auf steigende Personalkosten reagieren.

