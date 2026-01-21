Unternehmen

Mindestlohn: Lohnerhöhungen führen zu Preissteigerungen und Stellenabbau

Schritt für Schritt steigt der Mindestlohn in Deutschland - das führt zu einer Welle von Lohnerhöhungen. Wie die Unternehmen nun versuchen die steigenden Personalkosten auszugleichen, zeigt eine DIHK-Umfrage.