Goldpreis-Rekordhoch: Goldkurs springt erstmals über 5.100 Dollar – was Anleger jetzt wissen müssen

Goldpreis-Rekordhoch über 5.000 Dollar: Was treibt die Rally – und was bedeutet das für Anleger?

Der Goldmarkt erlebt ein historisches Goldpreis-Rekordhoch: In London hat der Goldpreis-Rekordhoch erstmals die Marke von 5.000 Dollar geknackt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im frühen Montagshandel über zwei Prozent nach oben auf zeitweise 5.109,73 US-Dollar (4.315 Euro) – so hoch wie noch nie. Das Goldpreis-Rekordhoch ist dabei nicht nur ein Ausreißer, sondern Ausdruck einer anhaltenden Bewegung: Investoren suchen den „sicheren Hafen“, während politische Risiken, Notenbankkäufe und Zinserwartungen die Goldpreis-Entwicklung nach oben treiben.

Goldpreis aktuell: Weltpolitische Spannungen treiben Preis

Wer auf den Goldpreis aktuell blickt, sieht: Das Goldpreis-Allzeithoch scheint längst zur neuen Realität geworden zu sein – doch die Gründe dahinter sind vielschichtig.

Zu den stärksten Treibern des Goldpreis-Rekordhoch zählen laut Marktbeobachtern vor allem geopolitische Risiken. Schon im vergangenen Jahr waren die vielen Konflikte weltweit ein zentraler Faktor. Auch 2026 sorgten politische Spannungen erneut für steigende Nachfrage – ein Umfeld, in dem Gold als Krisenwährung besonders gefragt ist. Experten führten die Gewinne in den ersten Handelstagen des Jahres unter anderem auf die Lage im Iran zurück. Hinzu kamen zeitweise Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland. Das verstärkte die Flucht in Gold – und befeuerte die Goldpreis-Entwicklung in Richtung Goldpreis-Rekordhoch.

Auch an den Terminmärkten bleibt der Goldkurs nach der historischen Marke auf Rekordnivea: Im frühen Montagshandel tendiert der Goldpreis aktuell um 5.100 Dollar pro Feinunze. Erst vergangene Woche hatte das gelbe Edelmetall ein Hoch nach dem anderen erreicht und war erstmals über 4.900 Dollar geklettert. Diese Bewegung setzt sich nun fort und der Goldpreis bleibt klar auf Rekordkurs, das nächste Goldpreis-Allzeithoch scheint nur eine Frage der Zeit. Doch Anleger sollten vorsichtig bleiben, die Luft nach oben könnte dünner werden.

Trump verschreckt Anleger: Goldpreis springt nach oben

Anleger flüchteten angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen in das als "sicherer Hafen" geltende Edelmetall. Damit wurde das nächste Goldpreis-Rekordhoch nicht nur erreicht, sondern in kurzer Zeit mehrfach bestätigt. Zunehmende Spannungen zwischen den USA und der Nato wegen Grönland haben die Rally in diesem Jahr weiter angeheizt. Bereits im Jahr 2025 hatte sich der Goldpreis um 64 Prozent verteuert. Gestützt wurde der Preis von einer lockeren US-Geldpolitik, der Nachfrage von Zentralbanken und Rekordzuflüssen in börsengehandelte Fonds (ETF). China hatte seine Goldkäufe im Dezember den 14. Monat in Folge fortgesetzt.

Für die weitere Entwicklung sieht ein Analyst noch Spielraum nach oben: "Unsere Prognose für das Jahr ist, dass Gold einen Höchststand von 6.400 Dollar je Feinunze bei einem Durchschnitt von 5.375 Dollar erreichen wird", sagte der unabhängige Analyst Ross Norman. Auch damit bleibt das Thema Goldpreis-Rekordhoch im Fokus – denn selbst nach dem Goldpreis-Allzeithoch könnte es aus dieser Sicht weiter steigen.

Gold als "sicherer Hafen" gefragt – auch wegen Fed-Sorgen

Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Die wiederholten Angriffe von Trump auf Fed-Chef Jerome Powell schüren die Angst, dass die mächtige Notenbank künftig nicht mehr unabhängig agieren, sondern politisch gesteuert werden könnte.

In diesem Kontext verstärkt sich die Nachfrage nach Gold als Absicherung. Stephen Innes zufolge kommt zusätzlich die Unsicherheit über die Unabhängigkeit der Fed hinzu. Die US-Justiz hat Ermittlungen gegen Fed-Chef Jerome Powell eingeleitet. Darin geht es offiziell zwar um gestiegene Kosten bei der Sanierung der Fed-Zentrale in Washington – Powell selbst sieht den eigentlichen Grund jedoch darin, dass er Trumps Forderungen nach stärkeren Zinssenkungen nicht nachgibt. Für den Goldkurs aktuell kann das bedeuten: Jede neue Eskalation nährt die Dynamik Richtung Goldpreis-Rekordhoch.

Dan Coatsworth, Analyst bei AJ Bell, beschreibt die Stimmung so: Anleger seien "zurückhaltend", das Edelmetall "aufzugeben, falls Donald Trump mit einer neuen umstrittenen Idee aufwacht", erklärt er. Damit bleibt der Goldpreis aktuell eng an politische Schlagzeilen gebunden.

Zinserwartungen, Zentralbanken – und ein Blick auf andere Edelmetalle

Auch sinkende Zinsen, wie zuletzt von der US-Notenbank Fed, spielen oft eine Rolle, wenn der Goldpreis steigt. Da Gold weder Zinsen noch Dividenden abwirft, verstärkt die Aussicht auf fallende Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall. Bei niedrigeren Zinsen werden festverzinsliche Anlagen wie Staatsanleihen im Vergleich dazu weniger attraktiv – ein Umfeld, in dem das Goldpreis-Rekordhoch leichter erreicht werden kann.

Während der Gold-Preis den Ton angibt, entwickelten sich andere Edelmetalle uneinheitlich. Der Preis für Silber stieg um 2,52 Prozent auf 105,54 Dollar. Platin verbilligte sich dagegen um 0,03 Prozent auf 2766,30 Dollar, während Palladium um 0,31 Prozent auf 2016,25 Dollar zulegte. Bereits zuvor war Silber in der vergangenen Woche erstmals über 100 US-Dollar gestiegen – es gilt als wichtiges Industriemetall für Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie. Weiterlesen Goldreserven in Gefahr: Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?

Empfehlungen für Anleger: Was bedeutet das Goldpreis-Rekordhoch?

Gold hat sich in den ersten Wochen des Jahres um knapp 18 Prozent verteuert, nachdem der Preis für das Edelmetall im Vorjahr bereits um 65 Prozent gestiegen war. Dies war das höchste Jahresplus seit 1979. Der Preis ist 2025 um mehr als 2.000 Dollar gestiegen. Im Januar 2024 hatte der Preis für eine Feinunze Gold noch bei knapp über 2000 Dollar gelegen. Seither stieg der Preis angesichts politischer Krisen konstant an – und führte nun zum Goldpreis-Rekordhoch.

Gold wird als wertbeständig angesehen und hat über lange Zeiträume hinweg seinen Wert behalten. Die Stiftung Warentest etwa empfiehlt, rund zehn Prozent des Gesamtvermögens in Gold zu investieren. Gold solle jedoch nur mit Geld gekauft werden, das man langfristig entbehren kann. Gerade nach einem Goldpreis-Rekordhoch rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob die Goldpreis-Entwicklung weiter trägt – oder ob das Goldpreis-Allzeithoch bereits zu viel Euphorie eingepreist hat.

Trotz des Höhenflugs halten einige Banken noch höhere Goldpreise für möglich. So hob Goldman Sachs ihre Prognose für Ende 2026 an von 4.900 auf 5.400 Dollar je Feinunze. Zugleich warnen manche Experten, der Gold-Rekordlauf sei übertrieben. Für Anleger heißt das: Das Goldpreis-Rekordhoch ist ein Signal, aber kein Freifahrtschein. Wer Goldpreis aktuell und Goldkurs aktuell beobachtet, sollte die politischen Risiken ebenso im Blick behalten wie Zinsen und Zentralbankkäufe.

Deutschland hat riesige Goldreserven

Deutschland verfügt nach Angaben der Bundesbank über den weltweit zweitgrößten Goldbestand nach den USA. Rund 37 Prozent des Goldbestands lagern in Tresoren der US-Notenbank Fed in New York. Ende 2024 hielt die Deutsche Bundesbank rund 3.352 Tonnen, was schon damals einem Wert von gut 270 Milliarden Euro entsprach. Den privaten Goldbesitz in Deutschland bezifferte die Steinbeis-Hochschule Berlin 2024 auf gut 9.000 Tonnen. Gerade im Umfeld von Goldpreis-Rekordhoch und Goldpreis-Allzeithoch rückt damit erneut ins Bewusstsein, wie groß die Bedeutung des Edelmetalls für Staat und Privathaushalte ist.