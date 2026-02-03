Zalando-Aktie bricht ein: TikTok-Konkurrenz verunsichert Anleger

ußenansicht des Zalando Logistikzentrums in Erfurt am 8. Januar 2026. Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt. (Foto: dpa)

ußenansicht des Zalando Logistikzentrums in Erfurt am 8. Januar 2026. Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt. (Foto: dpa) Foto: Jacob Schröter

Zalando-Aktie im Sturz: Social-Commerce-Konkurrenz setzt Anleger unter Druck

Die Zalando-Aktie geriet am Dienstag deutlich unter Druck, nachdem ein Analyst der US-Bank Morgan Stanley vor einer wachsenden Konkurrenz aus dem Social-Commerce-Bereich warnte. Als Schlusslicht im DAX sackten die Papiere des Online-Modehändlers zeitweise um mehr als elf Prozent ab und erreichten den tiefsten Stand seit Ende November.

Auslöser der Kursverluste: TikTok und Social Commerce

Morgan-Stanley-Analyst Luke Holbrook verwies in einer aktuellen Studie vor allem auf das E-Commerce-Engagement globaler Social-Media-Plattformen, insbesondere TikTok Shop. Die Expansion des Kurzvideo-Netzwerks in den USA sei bislang erfolgreicher verlaufen als der frühere Markteintritt in Großbritannien, was auf eine womöglich schnellere Ausbreitung in europäischen Kernländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Irland hindeute. Diese Entwicklung könnte etablierte Online-Marktplätze wie Zalando nachhaltig unter Wettbewerbsdruck setzen.

Marktbeobachter sprechen in diesem Zusammenhang vom Trend des Social Commerce: Nutzer entdecken Produkte direkt über Social-Media-Inhalte, Influencer-Posts oder kurze Videos und kaufen sie ohne klassischen Shop-Umweg. Diese Art des Kaufs bringt Reichweite, personalisierte Werbung und nahtlosen Kaufprozess zusammen – Ursachen, warum Investoren die potenzielle Bedrohung für klassische E-Commerce-Modelle zunehmend ernst nehmen.

Morgan Stanley reduziert Kursziel – Bewertung verschlechtert

Bereits im letzten Jahr senkte Morgan Stanley das Kursziel für die Zalando-Aktie deutlich – von 28,50 € auf 25,50 € – und begründete dies mit dem steigenden Einfluss von Social-Commerce-Plattformen auf traditionelle Online-Modehändler. Gleichzeitig wurde die Ergebnisprognose (EBIT) für 2025–2027 nach unten korrigiert.

Analysten sehen in der Kombination aus wachsender Konkurrenz und mäßigem Wachstumsszenario im europäischen E-Commerce ein Risiko für die zukünftige Ertragskraft von Zalando. Zwar bleibt der Konzern in vielen Analystenmodellen im Rahmen der mittelfristigen Guidance, doch die Attraktivität der Aktie im Vergleich zu Mitbewerbern ist umstritten.

Zalando: Starker Markt, aber härterer Wettbewerb

Zalando gilt als führender europäischer Online-Modehändler: Die Plattform bietet Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2 500 Marken, ist in mehr als 20 Ländern aktiv und hat einer großen, aktiven Kundenbasis. Die Zalando Fashion Platform und personalisierte Erlebnisse zählen zu seinen Stärken gegenüber klassischen Retailern.

Doch auch große Wettbewerber wie Amazon Fashion, ASOS oder H&M drängen mit eigenen Angeboten in das Segment – und neue Player aus dem Social-Commerce-Bereich steigern den Druck auf Margen und Kundenbindung. Dieser Wandel wird von Investoren zunehmend als Risiko für traditionelle E-Commerce-Modelle wie Zalando wahrgenommen.

Fazit: Zalando-Aktie bleibt volatil

Die jüngste Schwäche der Zalando-Aktie ist kein isoliertes Ereignis, sondern Ausdruck eines sich wandelnden Wettbewerbsumfelds im Online-Modehandel. Während Social-Commerce-Plattformen wie TikTok Shop Marktanteile gewinnen könnten, stehen etablierte Player wie Zalando vor der Aufgabe, ihre Plattformstrategien anzupassen, um Wachstum und Profitabilität zu sichern.

Für Anleger bedeutet dies: Kurzfristige Volatilität bleibt hoch, und das Chancen-Risikoprofil der Zalando-Aktie hängt stark davon ab, wie effektiv das Unternehmen auf diese neuen Wettbewerbsbedingungen reagiert.