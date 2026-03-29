Immobilien

Mieter verstorben: Was passiert mit dem Mietvertrag nach einem Todesfall?

Der Tod eines Mieters wirft für Hinterbliebene oft viele Fragen auf: Darf man in der Wohnung bleiben, wenn der Vertrag nur auf den Verstorbenen lief? Das Gesetz regelt vieles – doch Fehler können schnell teuer werden. Was droht im Ernstfall?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.03.2026 12:11
Lesezeit: 2 min
Mieter verstorben: Was passiert mit dem Mietvertrag nach einem Todesfall?
Mietrecht nach einem Todesfall: Partner, Kinder oder Mitbewohner können eintreten. (Foto: iStockphoto.com/oatawa) Foto: oatawa

Im Folgenden:

  • Warum dürfen Hinterbliebene trotz fehlender Unterschrift oft bleiben?
  • Wann kann der Vermieter trotzdem außerordentlich kündigen?
  • Wie schnell muss der Tod dem Vermieter gemeldet werden?

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