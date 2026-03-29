Immobilien

Mieter verstorben: Was passiert mit dem Mietvertrag nach einem Todesfall?

Der Tod eines Mieters wirft für Hinterbliebene oft viele Fragen auf: Darf man in der Wohnung bleiben, wenn der Vertrag nur auf den Verstorbenen lief? Das Gesetz regelt vieles – doch Fehler können schnell teuer werden. Was droht im Ernstfall?