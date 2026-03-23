Wirtschaft

Lynk & Co 02 im Marktcheck: Wie überzeugend ist das Gesamtpaket?

Kompakte Elektroautos im Bereich um 35.000 Euro stehen zunehmend im Fokus von Herstellern und Käufern, da Förderung, Ausstattung und Preisgestaltung hier besonders eng verzahnt sind. Kann ein Modell wie der Lynk & Co 02 in diesem umkämpften Segment mit Leistung und Ausstattung überzeugen?