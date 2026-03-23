Wirtschaft

Lynk & Co 02 im Marktcheck: Wie überzeugend ist das Gesamtpaket?

Kompakte Elektroautos im Bereich um 35.000 Euro stehen zunehmend im Fokus von Herstellern und Käufern, da Förderung, Ausstattung und Preisgestaltung hier besonders eng verzahnt sind. Kann ein Modell wie der Lynk & Co 02 in diesem umkämpften Segment mit Leistung und Ausstattung überzeugen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.03.2026 07:12
Lesezeit: 4 min
Lynk & Co 02 im Marktcheck: Wie überzeugend ist das Gesamtpaket?
Der Lynk & Co 02 positioniert sich als Elektroauto im 35.000-Euro-Segment mit starker Ausstattung und hoher Leistung, zeigt jedoch Schwächen bei Ergonomie, Fahrverhalten und Reichweite (Foto: Miloš Milač)

Im Folgenden:

  • Warum der Lynk & Co 02 trotz starker Ausstattung im Vergleich Schwächen zeigt.
  • Wie sich Förderungen und Rabatte auf den tatsächlichen Kaufpreis des Elektro-SUV auswirken.
  • Welche Einschränkungen bei Innenraum und Reichweite das Gesamtbild des Modells trüben.

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