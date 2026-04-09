Politik

Wohin ist das Sondervermögen verschwunden? Bis zu 95 Prozent sind versickert

Ein Jahr nach dem 500-Milliarden-Euro-Versprechen für Schiene, Brücken und Klima ziehen Top-Ökonomen eine ernüchternde Bilanz. Das gewaltige Sondervermögen versickert offenbar im Haushalt, statt die Infrastruktur zu modernisieren.
Autor
Stephanie Schoen
09.04.2026 05:41
Lesezeit: 3 min
Wohin ist das Sondervermögen verschwunden? Bis zu 95 Prozent sind versickert
Sondervermögen ist das Unwort des Jahres 2025: Laut Ifo und IW Köln fließen kaum Mittel in echte Investitionen. (Foto: dpa) Foto: Christian Lademann

Im Folgenden:

  • Was die Ziele sind bei der Verwendung des Sondervermögens
  • Wie die Mittel tatsächlich verwendet werden.
  • Welche ökonomischen Risiken damit verbunden sind

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