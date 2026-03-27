Wirtschaft

Elektromobilität: Mercedes-Chef warnt vor Verbrenner-Aus durch EU-Pläne

Die EU verschärft den Druck auf die Autobranche und setzt auf Elektromobilität. Doch ausgerechnet Mercedes-Chef Ola Källenius warnt, dass der politische Kurs den Markt destabilisieren könnte und damit Europas wichtigste Industrie ins Risiko bringt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.03.2026 06:00
Lesezeit: 3 min
Elektromobilität: Mercedes-Chef warnt vor Verbrenner-Aus durch EU-Pläne
Ola Källenius treibt als Mercedes-Chef die Elektromobilität voran und warnt zugleich vor den Folgen strenger EU-Vorgaben. (Foto: dpa | Bernd Weißbrod) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum Mercedes-Chef Källenius vor EU-Plänen warnt.
  • Wie Elektromobilität zur Zerreißprobe für Europas Autobranche wird.
  • Welche Folgen das Verbrenner-Aus für den Markt haben könnte.

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