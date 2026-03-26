Finanzen

US-Märkte im Überblick: Ausverkauf an der Wall Street, da Aussichten auf Iran-Abkommen schwinden

Autor
Bonnier Investor
26.03.2026 21:05
Lesezeit: 2 min
US-Märkte im Überblick: Ausverkauf an der Wall Street, da Aussichten auf Iran-Abkommen schwinden
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Schwindende Hoffnungen auf ein Iran-Abkommen

Die Wall Street verzeichnete am Donnerstag einen weiteren Tag in den roten Zahlen, da die Aussichten auf ein US-Iran-Abkommen weiter sanken, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hatte, er sei nicht „verzweifelt“ darauf aus, eine Einigung zu erzielen.

Der Ölpreis schnellte in die Höhe, nachdem Trump auf seiner jüngsten Kabinettssitzung gesprochen hatte, während sich die Anleger nervös zeigten, da eine fünftägige Frist für eine Einigung immer näher rückt.

Die Anleger wurden am Donnerstag zunehmend nervös, da eine fünftägige Frist für ein Abkommen mit dem Iran näher rückte, die am Samstag abläuft.

Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Präsident Donald Trump auf einer Kabinettssitzung andeutete, die Zeit für ein Abkommen sei bereits abgelaufen, und hinzufügte, er wisse nicht, „ob wir bereit sind“, eine Einigung zu erzielen.

Turbulenzen bei den Rohstoffpreisen und düsterer Wirtschaftsausblick

Der Ölpreis stieg nach diesen Äußerungen sprunghaft an und notierte bei Börsenschluss an der Wall Street bei über 107 US-Dollar – ein Plus von 4,4 Prozent.

Der Silberpreis fiel nach Trumps Äußerungen und lag zum Handelsschluss 5,5 Prozent im Minus, während Gold um 3,1 Prozent nachgab.

Dan Coatsworth von AJ Bell sagte, die jüngsten Marktbewegungen ließen darauf schließen, dass „der jüngste Marktoptimismus hinsichtlich einer Lösung im Nahen Osten schnell schwindet.“

„Ein düsterer Wirtschaftsausblick der OECD machte die Lage nicht besser, da er auf die Auswirkungen der Nahostkrise auf die Inflation hinwies. Den Anlegern dürfte das Risiko steigender Kosten bereits bewusst gewesen sein, aber es im OECD-Bericht schwarz auf weiß zu sehen, führte ihnen den Ernst der Lage noch einmal deutlich vor Augen“, fügte Coatsworth hinzu.

Verluste bei den US-Leitindizes und Tech-Giganten

Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 2,4 Prozent und verlor über 520 Punkte, um bei 21.408,08 Zählern aus dem Handel zu gehen, nachdem er zuvor in den Korrekturbereich abgerutscht war, während der Dow Jones Industrial Average um 1,01 Prozent oder 470 Punkte auf 46.959,43 Zähler nachgab.

Unterdessen notierte der S&P 500 bei Börsenschluss mit 1,74 Prozent im Minus bei 6.477,13 Zählern.

Eine Reihe von Technologieaktien verbuchte Verluste, wobei Apple als einzige Aktie der „Mag-7“-Gruppe im Plus schloss und um lediglich 0,1 Prozent zulegte.

Die Aktien von Meta mussten einen erheblichen Rückschlag hinnehmen und fielen um etwas mehr als 8 Prozent, da die Anleger zwei aufeinanderfolgende juristische Niederlagen verarbeiteten, darunter einen Fall, in dem das Unternehmen für die Verursachung von Social-Media-Sucht haftbar gemacht wurde.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet gab um 3,4 Prozent nach, nachdem sie im selben Fall ebenfalls haftbar gemacht worden war.

JetBlue sackte um 4,6 Prozent ab, einen Tag nachdem Berichte, wonach die Fluggesellschaft einen Verkauf an einen Konkurrenten erwäge, die Aktie um über 13 Prozent in die Höhe hatten schnellen lassen.

Netflix stieg ebenfalls um über 1 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Abonnementpreise sowohl für werbefreie als auch für werbefinanzierte Abonnements um 1 bis 2 US-Dollar zu erhöhen.

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