Politik

Eskalation im Iran-Krieg: Trump erwägt Einsatz von Bodentruppen für Uran-Bergung

Der Konflikt im Iran tritt in eine gefährliche neue Phase ein. Während massive Luftschläge die Hauptstadt Teheran erschüttern, kursieren Berichte über weitreichende Pläne des US-Präsidenten. Donald Trump prüft offenbar den Einsatz von Spezialkräften am Boden, um hochangereichertes Uran direkt aus den Atomanlagen zu bergen – ein Vorhaben, das die militärische Intensität massiv steigern würde.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.03.2026 13:00
Lesezeit: 3 min
Eskalation im Iran-Krieg: Trump erwägt Einsatz von Bodentruppen für Uran-Bergung
Trump prüft Spezialkräfte für Uran-Bergung im Iran, während Ölpreise um 60 Prozent steigen und eine Frist am 7. April abläuft. Was droht als nächstes? (Foto: dpa) Foto: Shadati

Im Folgenden:

  • Warum Trump den Einsatz von Spezialkräften zur Bergung iranischen Urans erwägt.
  • Wie die Blockade der Straße von Hormus den Ölpreis auf über 115 Dollar treibt.
  • Welche Frist Trump dem Iran gesetzt hat und was bei deren Ablauf droht.

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