Politik

Eskalation im Iran-Krieg: Trump erwägt Einsatz von Bodentruppen für Uran-Bergung

Der Konflikt im Iran tritt in eine gefährliche neue Phase ein. Während massive Luftschläge die Hauptstadt Teheran erschüttern, kursieren Berichte über weitreichende Pläne des US-Präsidenten. Donald Trump prüft offenbar den Einsatz von Spezialkräften am Boden, um hochangereichertes Uran direkt aus den Atomanlagen zu bergen – ein Vorhaben, das die militärische Intensität massiv steigern würde.