Wirtschaft

Energiepreis-Entlastung: Streit in der Koalition verschärft sich

Die Hoffnung auf sinkende Energiepreise nach geopolitischer Entspannung erfüllt sich bislang nicht. Stattdessen rückt die Energiepreis-Entlastung stärker in den Fokus der Politik. Doch zwischen Union und SPD herrscht Streit über den richtigen Weg – droht Stillstand?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.04.2026 17:57
Lesezeit: 3 min
Energiepreis-Entlastung: Streit in der Koalition verschärft sich
An einer Tankstelle sind die Preise für verschiedene Kraftstoffe angezeigt: Energiepreis-Entlastung bleibt zentrale Herausforderung. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Spritpreise trotz Waffenruhe weiter?
  • Wie will die Regierung eine Energiepreis-Entlastung erreichen?
  • Welche Rolle spielt die Straße von Hormus aktuell?

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