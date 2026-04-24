Politik

Bundestag beschließt Tankrabatt: Wie stark sinkt die Steuer?

Ab 1. Mai sollen Benzin und Diesel günstiger werden - befristet für zwei Monate. Worum es geht und was es mit einer Prämie auf sich hat.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.04.2026 16:04
Lesezeit: 3 min
Bundestag beschließt Tankrabatt: Wie stark sinkt die Steuer?
Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, stimmt bei der namentlichen Abstimmung über unter anderem den geplanten Tankrabatt und Entlastungsprämie ab. (Foto: dpa) Foto: Markus Lenhardt

Im Folgenden:

  • Warum der Bundestag den Tankrabatt nur für zwei Monate beschlossen hat.
  • Weshalb Wirtschaftsverbände die Arbeitgeber-Prämie von 1.000 Euro skeptisch sehen.
  • Welche weiteren Maßnahmen in der Bundesregierung umstritten sind. 

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