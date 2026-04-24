Politik

FCAS-Gipfel in Zypern: Merz und Macron verordnen neue Verhandlungsrunde

Trotz festgefahrener Gespräche halten Deutschland und Frankreich am milliardenschweren Luftkampfsystem der Zukunft fest. Bei einem Treffen in Nikosia wiesen Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Emmanuel Macron die Verantwortung für den nächsten Durchbruch ihren Verteidigungsministern zu. Während Macron die Bedeutung europäischer Souveränität beschwor, wächst der Zeitdruck auf die beteiligten Rüstungskonzerne, die technologischen Gräben endlich zu überwinden.