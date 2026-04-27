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Mehr tödliche Fahrradunfälle: Zahlen alarmieren - Ältere besonders stark gefährdet

Immer mehr Menschen steigen in Deutschland aufs Fahrrad oder E-Bike um. Doch parallel dazu wächst die Zahl tödlicher Unfälle deutlich an. Besonders eine Gruppe ist stark betroffen – und genau hier stellt sich die Frage nach Ursachen und Lösungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 17:27
Lesezeit: 3 min
Mehr tödliche Fahrradunfälle: Zahlen alarmieren - Ältere besonders stark gefährdet
Fahrräder liegen neben einem Auto auf der Straße: "Radinfrastruktur hat sich nicht wie nötig mitentwickelt". (Foto: dpa) Foto: Wisberger

Im Folgenden:

  • Warum steigen tödliche Fahrradunfälle trotz Mobilitätswende?
  • Wer ist laut Statistik besonders stark gefährdet?
  • Wie groß ist der Anteil von E-Bikes an den Unfällen?

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