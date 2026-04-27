Panorama

Mehr tödliche Fahrradunfälle: Zahlen alarmieren - Ältere besonders stark gefährdet

Immer mehr Menschen steigen in Deutschland aufs Fahrrad oder E-Bike um. Doch parallel dazu wächst die Zahl tödlicher Unfälle deutlich an. Besonders eine Gruppe ist stark betroffen – und genau hier stellt sich die Frage nach Ursachen und Lösungen.