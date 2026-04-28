Finanzen

VW-Aktie: Neue KBA-Zahlen geben Rückenwind - ID.3 überholt Tesla Model Y

Auf deutschen Straßen verändert sich das Kräfteverhältnis bei Elektroautos spürbar. Die neuesten Daten könnten der VW-Aktie Rückenwind geben - endlich mal gute VW-News. Doch während ein Modell die Spitze erobert, stellt sich die Frage: Wie stabil ist diese neue Marktordnung wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.04.2026 08:32
Aktualisiert: 28.04.2026 08:32
Lesezeit: 2 min
VW-Aktie: Neue KBA-Zahlen geben Rückenwind - ID.3 überholt Tesla Model Y
Der VW ID.3 führt bei Elektroautos in Deutschland - stärkt das den VW-Aktienkurs? (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum überholt der ID.3 plötzlich das Tesla Model Y?
  • Wie stark beeinflusst das die VW-Aktie aktuell?
  • Wie entwickelt sich der DAX-Wert VW im Vergleich zu Tesla?

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