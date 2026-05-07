Wirtschaft

Energie-Schock bremst deutsche Konjunktur aus

Der Iran-Krieg trifft Deutschlands Wirtschaft härter als erwartet. Steigende Energiepreise, schwache Exporte und sinkende Investitionen lassen selbst minimale Wachstumsziele wackeln.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.05.2026 08:39
Lesezeit: 1 min
Energie-Schock bremst deutsche Konjunktur aus
Steigende Energiepreise und schwache Exporte bremsen die deutsche Konjunktur laut neuer IW-Prognose erheblich aus. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum das IW seine Wachstumsprognose fast halbiert hat.
  • Welche Branchen besonders unter Lieferstörungen leiden.
  • Wie sich der Krieg auf Inflation und Konsum auswirkt.

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