Wirtschaft

Industrie überrascht mit Auftragsboom

Die deutsche Industrie meldet überraschend starke Auftragseingänge zurück – doch die Hoffnung hält nicht lange. Hohe Energiepreise, Lieferprobleme und der Iran-Krieg lassen Ökonomen bereits die nächste Wachstumsdelle erwarten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.05.2026 12:14
Aktualisiert: 07.05.2026 12:14
Lesezeit: 2 min
Industrie überrascht mit Auftragsboom
Trotz starkem Auftragsplus warnen Ökonomen vor steigenden Energiepreisen und einer schwachen Wirtschaftsentwicklung. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Ökonomen trotz Auftragsboom Alarm schlagen.
  • Wie der Iran-Krieg die Industrie belastet.
  • Weshalb Energiepreise die Erholung ausbremsen.

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