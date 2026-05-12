Finanzen

Goldpreis aktuell schwächer: Die wichtigsten Treiber der Goldpreis-Entwicklung

Auf den ersten Blick verliert der Goldpreis an Glanz. Doch hinter dem jüngsten Minus steht mehr als eine normale Tagesbewegung. Öl, Zinsen und US-Dollar ziehen gleichzeitig an einem empfindlichen Markt. Reicht das schon, um den Aufwärtstrend ernsthaft zu gefährden?
Autor
avtor
Markus Gentner
12.05.2026 08:41
Aktualisiert: 12.05.2026 08:41
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell schwächer: Die wichtigsten Treiber der Goldpreis-Entwicklung
Inflation, Öl und ein starker Dollar bremsen den Goldpreis aktuell. (Foto: ChatGPT)

Goldpreis aktuell: Inflationssorgen drücken den Goldkurs, Wochenplus bleibt aber intakt

Der Goldpreis ist am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Der Spotpreis lag eine halbe Stunde vor Börseneröffnung in Frankfurt bei annähernd 4.705 US-Dollar je Feinunze beziehungsweise 4.001 Euro. Gegenüber dem Vortag entspricht das einem Minus von rund 30 Dollar oder 0,6 Prozent. Damit setzt sich die jüngste Konsolidierung beim Goldpreis zunächst fort, auch wenn das Edelmetall im kurzfristigen Wochenvergleich weiter klar über den Niveaus von Anfang Mai notiert.

Goldpreis gibt gegenüber dem Vortag nach

Für die kurzfristige Goldpreis-Entwicklung ist das ein wichtiger Punkt: Der Tagestrend ist negativ, das größere Bild wirkt aber weniger schwach. Verglichen mit dem Schlusskurs vom 4. Mai liegt der Goldkurs in Dollar noch immer gut 4 Prozent höher; in Euro beträgt das Plus seitdem knapp 3,7 Prozent. Für Anleger bedeutet das: Der aktuelle Rückgang ist bislang eher als Gegenbewegung innerhalb eines erhöhten Preisniveaus zu lesen und noch nicht automatisch als Trendbruch.

Belastet wird der Goldpreis derzeit vor allem durch neue Inflationssorgen. Bereits am 11. Mai haben steigende Ölpreise nach ausbleibenden Fortschritten in den Gesprächen zwischen den USA und Iran die Sorge vor länger hohen Zinsen verstärkt. Genau das ist für den Goldpreis aktuell heikel: Wenn Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Notenbanken die Zinsen länger hoch halten müssen, verliert das zinslose Edelmetall an relativer Attraktivität. Gleichzeitig rücken in dieser Woche die US-Inflationsdaten für April in den Fokus.

Hinzu kommt der Währungseffekt. Reuters hatte bereits in mehreren Marktberichten hervorgehoben, dass ein festerer US-Dollar Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums verteuert. Ebenso sinkt bei steigenden US-Renditen die Attraktivität von Gold, weil laufend verzinste Anlagen im Vergleich interessanter werden. Genau diese Kombination aus festerem Dollar, erhöhten Renditen und hartnäckigen Inflationserwartungen erklärt, warum der Goldpreis trotz geopolitischer Unsicherheit nicht stärker anspringt.

Warum Inflation und Dollar den Goldpreis aktuell ausbremsen

Für Marktbeobachter ist das die entscheidende Lesart der aktuellen Goldpreis-Entwicklung: Das Edelmetall bleibt zwar ein klassischer Krisenindikator, reagiert aber nicht isoliert auf geopolitische Risiken. Solange höhere Energiepreise vor allem als Inflationsproblem interpretiert werden und damit den Druck auf Zinsen und Dollar erhöhen, kann dieser Gegenwind die übliche Sicherheitsnachfrage nach Gold teilweise neutralisieren. Der Goldkurs bleibt damit in einem Spannungsfeld aus Krisenprämie auf der einen und Zins- sowie Dollarbelastung auf der anderen Seite.

Kurzfristig dürfte der Goldpreis deshalb stark davon abhängen, ob die anstehenden US-Inflationsdaten den Eindruck einer erneuten Preisbeschleunigung bestätigen oder entschärfen. Fallen die Daten hoch aus, könnte der Druck auf den Goldkurs zunächst anhalten. Bleibt die Teuerung dagegen unter Kontrolle, hätte das Edelmetall Spielraum für eine Stabilisierung. Für Anleger bleibt der Goldpreis aktuell damit vor allem ein makrogetriebener Markt: Öl, Dollar, Renditen und Zinserwartungen geben den Takt vor.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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