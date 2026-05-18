Bundeswehr: Beförderungsstopp für Unteroffiziere sorgt in der Truppe für Ärger – Tausende Soldaten betroffen

Soldaten stehen bei einer länderübergreifenden Bundeswehrübung: In der Truppe gibt es Streit um einen Beförderungsstopp für Unteroffiziere. (Foto: dpa)

Soldaten stehen bei einer länderübergreifenden Bundeswehrübung: In der Truppe gibt es Streit um einen Beförderungsstopp für Unteroffiziere. (Foto: dpa) Foto: Gregor Mühlhaus

Gerichtsurteile erzwingen Beförderungsstopp bei der Bundeswehr

Der Beförderungsstopp für Unteroffiziere sorgt in der Bundeswehr für erheblichen Unmut und trifft mehrere Tausend Soldaten in einer ohnehin angespannten Lage. Generalinspekteur Carsten Breuer kündigte an, dass ab 1. Juli ein Beförderungsstopp für Hauptfeldwebel und Hauptbootsleute gilt. Hintergrund sind Gerichtsurteile, nach denen Beförderungen allein nach Dienstzeit nicht rechtmäßig sind. Stattdessen müssten Beurteilungen durch Vorgesetzte stärker berücksichtigt werden. Der Beförderungsstopp für Unteroffiziere soll gelten, bis Anfang 2027 eine neue Beförderungs-Systematik entwickelt wird.

Der Bundeswehr-Beförderungsstopp betrifft insbesondere Feldwebel und bei der Marine die Bootsmänner. Bislang war der Aufstieg zum Stabsfeldwebel oder Stabsbootsmann in der Regel nach 16 Jahren Dienstzeit vorgesehen. Gerichte hatten jedoch entschieden, dass reine Mindestdienstzeiten dem Leistungsgedanken widersprechen. Bereits Ende Juli 2025 hatte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen deutlich gemacht, dass die bisherigen Regelungen nicht mehr haltbar seien. Foto: Kay Nietfeld Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, stellt auf einer Pressekonferenz die deutsche Militärstrategie vor. (Foto: dpa)

Soldatenverbände warnen vor „Supergau“ in der Truppe

Der „Verband der Soldaten der Bundeswehr“ (VSB) reagierte scharf auf den Beförderungsstopp für Unteroffiziere. Tobias Brösdorf sprach von einem Schlag gegen das ohnehin schon beschädigte Vertrauen und bezeichnete die Maßnahme mit Blick auf das Bestandspersonal als inakzeptabel. Auch der Deutsche Bundeswehrverband sieht den Bundeswehr-Beförderungsstopp kritisch. Dort ist von einem „Potenzial zum Supergau“ die Rede. Oberst André Wüstner warnte davor, das Feldwebelkorps nachhaltig zu beschädigen, wenn es nicht gelinge, Glaubwürdigkeit und Zuversicht zu erhalten.

Besonders brisant ist die Lage, weil viele Soldaten ihre Laufbahnplanung auf die bisherigen Regeln aufgebaut hatten. Zahlreiche Feldwebel nahmen die Ernennung zum Berufssoldaten in der Überzeugung an, nach 16 Jahren planmäßig befördert zu werden. Der aktuelle Beförderungsstopp für Unteroffiziere stellt diese Perspektive nun infrage. Betroffen sind auch Soldaten, die während der Sperrung genau diese Dienstzeit erreichen würden.

Bundeswehr plant Reform des Beförderungssystems

Breuer räumte die Probleme öffentlich ein. In einem Instagram-Beitrag erklärte er: "Das ist nicht schön, und es gefällt auch mir nicht." Gleichzeitig betonte er, man wolle mit neuen Regelungen sicherstellen, dass Unteroffiziere auch künftig ihre Laufbahnziele erreichen könnten. "Um kriegstüchtig zu sein, brauchen wir sie", sagte der Generalinspekteur weiter. Die Bundeswehr kündigte an, eine Projektgruppe unter Leitung von Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling und Ministerialdirektor Dr. Alexander Götz einzusetzen.

Kritik gibt es vor allem daran, dass die Problematik seit Jahren bekannt war. Laut Bundeswehrverband existiert bereits seit rund 15 Jahren eine Arbeitsgruppe im Verteidigungsministerium zu diesem Thema. Trotzdem sei die notwendige Reform immer wieder verschoben worden. Der Verband spricht deshalb von einem „Unfall in Zeitlupe“. Der Beförderungsstopp für Unteroffiziere sei die Folge jahrelanger Untätigkeit.

Die Bild-Zeitung berichtet, dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) um die Brisanz der Entscheidung weiß. In einem internen Ministeriumspapier heißt es demnach: Die Situation sei „weder schmerz- noch geräuschlos“ lösbar. Verkünden musste die unpopuläre Maßnahme letztlich Breuer. Weiterlesen Deutsche im Iran: Pistorius bereit für Bundeswehreinsatz bei Waffenruhe

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Beförderungsstopp für Unteroffiziere: Unmut in der Bundeswehr wächst weiter an

In der Truppe wächst nun die Sorge vor weiteren Belastungen. Schon länger gibt es Unmut über die Behandlung langgedienter Soldaten. Gleichzeitig wirbt die Bundeswehr intensiv um neue Rekruten und bietet Vergünstigungen an, die ältere Jahrgänge oft nicht erhalten haben. Der aktuelle Beförderungsstopp verschärft diese Spannungen zusätzlich. Bis 2027 soll nun ein neues System entstehen, das Leistung, Laufbahnperspektiven und Personalstruktur neu ordnet. Ob der Beförderungsstopp für Unteroffiziere bis dahin ohne größere Schäden für Motivation und Vertrauen in der Bundeswehr bleibt, dürfte entscheidend davon abhängen, wie schnell das Verteidigungsministerium konkrete Lösungen präsentiert.

Der Bundeswehr-Beförderungsstopp entwickelt sich für die Truppe zu einem ernsten Problem. Tausende Feldwebel und Bootsmänner sehen ihre bisherigen Laufbahnziele plötzlich gefährdet. Besonders kritisch ist dabei, dass die rechtlichen Probleme offenbar seit Jahren bekannt waren, ohne dass rechtzeitig gehandelt wurde. Der Bundeswehr-Beförderungsstopp trifft damit ausgerechnet erfahrene Soldaten, die als Rückgrat der Truppe gelten. Gleichzeitig steht die Bundeswehr wegen Personalproblemen und der angestrebten „Kriegstüchtigkeit“ ohnehin unter Druck. Entscheidend wird nun sein, ob das Verteidigungsministerium schnell glaubwürdige Lösungen präsentiert. Andernfalls drohen langfristige Schäden für Motivation, Vertrauen und Bindung innerhalb der Streitkräfte.