Politik

Wirtschaftswende in Ungarn: Pläne für den Euro-Beitritt 2030 nehmen Form an

Ungarn vollzieht einen wirtschaftspolitischen Richtungswechsel und bindet seine Reformagenda eng an den Euro-Beitritt. Reicht dieser neue Kurs, um das Land bis 2030 glaubwürdig an die Eurozone heranzuführen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 06:41
Lesezeit: 2 min
Wirtschaftswende in Ungarn: Pläne für den Euro-Beitritt 2030 nehmen Form an
Die neue Regierung in Ungarn setzt mit Finanzreformen, EU-Mitteln und einem stärkeren Forint auf einen wirtschaftlichen Kurs, der den Euro-Beitritt bis 2030 möglich machen soll (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum Ungarn unter Peter Magyar seinen wirtschaftspolitischen Kurs grundlegend ändert.
  • Wie Budapest bis 2030 die Maastricht-Kriterien erfüllen und den Euro einführen will.
  • Weshalb der Forint seit Jahresbeginn zu den stärksten Schwellenländerwährungen zählt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Wirtschaftswende in Ungarn: Pläne für den Euro-Beitritt 2030 nehmen Form an
DWN
Politik
Politik Wirtschaftswende in Ungarn: Pläne für den Euro-Beitritt 2030 nehmen Form an
18.05.2026

Ungarn vollzieht einen wirtschaftspolitischen Richtungswechsel und bindet seine Reformagenda eng an den Euro-Beitritt. Reicht dieser neue...

Deutschlands Arbeitsmarkt bricht ein: Immer mehr Fachkräfte arbeitslos
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschlands Arbeitsmarkt bricht ein: Immer mehr Fachkräfte arbeitslos
18.05.2026

Schwache Frühjahrsbelebung, keine Trendumkehr, mehr Arbeitslose: Der Arbeitsmarkt in Deutschland schwächelt weiter. Das Milliardendefizit...

Greg Abel vor Bewährungsprobe: Anleger prüfen Berkshire Hathaway-Aktie
DWN
Finanzen
Finanzen Greg Abel vor Bewährungsprobe: Anleger prüfen Berkshire Hathaway-Aktie
17.05.2026

Die Berkshire Hathaway-Aktie steht nach dem Machtwechsel von Warren Buffett zu Greg Abel vor einer neuen Vertrauensprobe. Kann der Konzern...

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Kommission pocht auf Reformen bei ARD und ZDF
DWN
Politik
Politik Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Kommission pocht auf Reformen bei ARD und ZDF
17.05.2026

Gehälterdeckel, Beitragsbremse, mehr Sparsamkeit: Eine Enquete-Kommission in Sachsen-Anhalt hat vor der Landtagswahl ehrgeizige Pläne...

Trauringe aus Gold: Nachhaltig und fair Gold kaufen
DWN
Finanzen
Finanzen Trauringe aus Gold: Nachhaltig und fair Gold kaufen
17.05.2026

Viele Paare wünschen sich Trauringe aus Gold - möglichst hochwertig und langlebig. Doch die Herkunft des Edelmetalls spielt eine...

Deutsche Bahn startet günstiges Familienticket für Sommerreisen
DWN
Panorama
Panorama Deutsche Bahn startet günstiges Familienticket für Sommerreisen
17.05.2026

Mit einem neuen Familienticket will die Deutsche Bahn Familien in den Sommerferien entlasten. Für unter 100 Euro sind Hin- und...

Marode Gebäude und Brücken: Sanierungsstau in Berlin erreicht neue Dimensionen
DWN
Immobilien
Immobilien Marode Gebäude und Brücken: Sanierungsstau in Berlin erreicht neue Dimensionen
17.05.2026

Von der Technischen Universität bis zum Schloss Bellevue: In Berlin häufen sich gravierende Baumängel und kostspielige...

KI-Arbeitswelt: Wie Algorithmen den Menschen zur Restgröße machen
DWN
Technologie
Technologie KI-Arbeitswelt: Wie Algorithmen den Menschen zur Restgröße machen
17.05.2026

Künstliche Intelligenz verspricht Entlastung, Effizienz und neue Chancen. Doch in der KI-Arbeitswelt zeigt sich eine andere Realität:...