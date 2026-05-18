Wirtschaft

Alphabet und Amazon im KI-Wettlauf: Tech-Konzerne greifen zu Auslandsanleihen

Konzerne wie Alphabet und Amazon erschließen internationale Anleihemärkte, um den KI-Wettlauf finanziell abzusichern. Wie stark verändert der Kapitalbedarf für künstliche Intelligenz die Finanzierungsstrategie der US-Technologiekonzerne?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 07:33
Lesezeit: 3 min
Alphabet und Amazon im KI-Wettlauf: Tech-Konzerne greifen zu Auslandsanleihen
US-Technologiekonzerne setzen im KI-Wettlauf verstärkt auf ausländische Anleihemärkte, da Rechenzentren und Spezialchips immer höhere Investitionen erfordern (Foto: dpa) Foto: Google Handout

Im Folgenden:

  • Warum Alphabet und Amazon erstmals Anleihen in Yen und Schweizer Franken begeben.
  • Wie 725 Milliarden Dollar Investitionsbudget die Finanzierungsstrategie von Big Tech verändert.
  • Welche Banken die milliardenschweren Auslandsemissionen von Amazon und Alphabet begleiten.

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