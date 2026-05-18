Wirtschaft

Deutschlands Arbeitsmarkt bricht ein: Immer mehr Fachkräfte arbeitslos

Schwache Frühjahrsbelebung, keine Trendumkehr, mehr Arbeitslose: Der Arbeitsmarkt in Deutschland schwächelt weiter. Das Milliardendefizit der Bundesagentur könnte noch größer werden. Warum die Zahl der Erwerbstätigen einbricht – und wie teuer das wird.