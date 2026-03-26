Deutsche im Iran: Pistorius bereit für Bundeswehreinsatz bei Waffenruhe

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, spricht nach einem Treffen mit seinem australischen Amtskollege Marles auf einer Pressekonferenz. Pistorius besucht mehrere Partnerstaaten in der Weltregion, um die militärische und rüstungsindustrielle Zusammenarbeit zu vertiefen. (Foto: dpa) Foto: Peter Kneffel