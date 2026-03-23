Wirtschaft

Steigende Energiepreise: Weltwirtschaft steuert auf Rezession zu

Die zunehmenden Verwerfungen im Energiesektor infolge des Iran-Kriegs belasten bereits Unternehmen, Verbraucher und Finanzmärkte und erhöhen die Gefahr einer globalen Rezession spürbar. Steht die Weltwirtschaft damit vor einer neuen Phase der Instabilität?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.03.2026 16:51
Lesezeit: 3 min
Steigende Energiepreise: Weltwirtschaft steuert auf Rezession zu
Gezielte Angriffe auf Öl- und Gasinfrastruktur im Iran-Krieg lassen die Energiepreise steigen und erhöhen den Druck auf die Weltwirtschaft spürbar (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum der aktuelle Energiepreisschock wirtschaftlich schwerer wiegt als der von 2022.
  • Weshalb Katars zerstörte Gasinfrastruktur die globale Versorgung noch jahrelang belasten könnte.
  • Wie steigende Öl- und Gaspreise Deutschlands ohnehin schwache Konjunktur weiter gefährden.

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