Panorama

Brenner-Sperrung: Massive Verkehrsprobleme am 30. Mai erwartet

Am Brenner droht Autofahrern und Speditionen ein Ausnahmezustand: Eine geplante Demonstration führt zur Brenner-Sperrung und legt die wichtigste Alpenroute stundenlang lahm. Mitten im Reiseverkehr könnten sich kilometerlange Staus bilden. Doch warum darf der Transit trotz massiver Warnungen komplett blockiert werden? Und welche konkreten Auswirkungen hat es, dass die Brenner-Autobahn gesperrt wird?