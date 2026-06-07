Immobilien

Wende am Immobilienmarkt: Hier lohnt sich Wohneigentum wieder

Der deutsche Immobilienmarkt kommt in Bewegung. Gerade Eigentumswohnungen werden wieder interessanter, allerdings bleiben die regionalen Unterschiede immens.
Autor
Stephanie Schoen
07.06.2026 12:18
Lesezeit: 5 min
Wende am Immobilienmarkt: Hier lohnt sich Wohneigentum wieder
Eigentumswohnungen werden wieder bezahlbar. Welche 40 Regionen als Hotspots gelten und wo Vervielfältiger unter 25 echte Rendite versprechen (Foto: iStock).

Im Folgenden:

  • Wie man attraktive Immobilien bewerten kann
  • Welche Regionen jetzt besonders interessant sind
  • Was man beachten sollte, um sich maximale Erträge zu sichern

 

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