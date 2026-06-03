Politik

Russland-Ölpreisdeckel: Warum der Iran-Krieg Putins Ölgeschäft entlasten könnte

Die EU wollte Russlands Öleinnahmen kappen, nun bringt ausgerechnet der Iran-Krieg den Preisdeckel ins Wanken. Wenn die Ölpreise weiter steigen, muss Brüssel entscheiden, ob es Moskau härter trifft oder Europas Energie- und Transportmärkte zusätzlich belastet. Für Deutschland geht es damit auch um Kosten, Versorgungssicherheit und die Frage, wie belastbar Europas Sanktionspolitik wirklich ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.06.2026 11:02
Lesezeit: 2 min
Russland-Ölpreisdeckel: Warum der Iran-Krieg Putins Ölgeschäft entlasten könnte
Der Russland-Ölpreisdeckel wird zur Nagelprobe für Europa. (Foto: dpa | Mohssen Assanimoghaddam) Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Russland-Ölpreisdeckel könnte vorerst eingefroren werden

Die Europäische Union prüft eine vorübergehende Pause bei der Anpassung des Russland-Ölpreisdeckels. Hintergrund ist der Iran-Krieg, der im Nahen Osten bereits den vierten Monat andauert. Das berichteten unsere Kollegen von Äripäev. Sie beziehen sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, die das gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg äußerten.

Die EU hatte im Vorjahr einen dynamischen Mechanismus eingeführt. Danach wird der Preisdeckel alle sechs Monate automatisch auf ein Niveau festgesetzt, das 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Marktpreis für russisches Urals-Rohöl liegt. Der aktuelle Preisdeckel liegt bei 44,10 Dollar je Barrel. Das entspricht etwa 37,86 Euro. Später im Sommer steht eine Überprüfung an. Nach den Regeln des Preisdeckels dürfen europäische Unternehmen keine Dienstleistungen wie Versicherung oder Transport für Öl anbieten, das oberhalb der festgelegten Schwelle verkauft wird.

Die Ölpreise sind durch den Iran-Krieg und die faktische Schließung der Straße von Hormus stark gestiegen. Die nächste Überprüfung im Juli würde den Russland-Ölpreisdeckel voraussichtlich auf mindestens 65 Dollar je Barrel anheben. Das entspricht etwa 55,80 Euro. Damit läge der Wert über der früher gemeinsam von den G7-Staaten gesetzten Grenze von 60 Dollar, also rund 51,51 Euro. Das sagten die Personen, die anonym bleiben wollten.

Sanktionen gegen Russland sollen erweitert werden

Die geplante Pause würde den Preisdeckel auf dem aktuellen Niveau halten. Diskutiert werden auch andere Varianten. Dazu zählt, dynamische und automatische Erhöhungen wegen der außergewöhnlichen Lage im Nahen Osten bis zum Jahresende auszusetzen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Anstieg des Russland-Ölpreisdeckels auf 60 Dollar zu begrenzen, damit er wieder dem G7-Niveau entspricht.

Der Schritt wäre Teil eines neuen EU-Sanktionspakets. Dieses Paket soll Anfang Juni final abgestimmt und offiziell vorgelegt werden. Vertreter der Mitgliedstaaten wurden nach Angaben der Quellen Ende Mai über die Pläne informiert. Ein exaktes Datum nennt der Ausgangstext nicht.

Im Rahmen des neuen Sanktionspakets prüft die EU auch Maßnahmen gegen zusätzliche Banken, Ölhandelsfirmen, Raffinerien und Krypto-Dienstleister in Drittstaaten. Nach Einschätzung der EU nutzt Moskau solche Strukturen, um bestehende Beschränkungen zu umgehen.

Zudem sollen rund 20 weitere Tanker einer Schattenflotte sanktioniert werden, mit der Russland sein Öl transportiert. Künftig könnte dieses Regime auch auf Schiffe ausgeweitet werden, die verflüssigtes Erdgas transportieren. Damit will die EU verhindern, dass der Kreml für LNG ein ähnliches Schattennetzwerk aufbaut.

Deutschland muss höhere Energie- und Handelsrisiken einkalkulieren

Die EU hat bereits Hunderte Schiffe sanktioniert. Nach Angaben der Quellen will sie künftig auch Schiffe ins Visier nehmen, die Dienstleistungen für Tanker erbringen. Damit würde der Sanktionsdruck auf die russische Energie- und Transportlogistik weiter steigen. Gleichzeitig gilt es als unwahrscheinlich, dass die neuen Sanktionen ein vollständiges Verbot maritimer Dienstleistungen umfassen. Mehrere Mitgliedstaaten lehnen diesen Schritt angesichts der volatilen Lage im Nahen Osten weiterhin ab. Zudem wäre für eine solche Maßnahme eine breitere Unterstützung der G7 erforderlich.

Für Deutschland ist die Debatte wirtschaftlich relevant, da der Russland-Ölpreisdeckel die internationalen Energiepreise, Versicherungskosten und Transportmärkte berührt. Unternehmen aus Industrie, Chemie, Logistik und Handel müssen deshalb mit anhaltender Unsicherheit bei Energie- und Lieferkosten rechnen, solange die Lage an der Straße von Hormus und die Sanktionspolitik gegenüber Russland nicht geklärt sind.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
KI und digitale Steuerberatung: Der Gamechanger für den deutschen Mittelstand
Technologie KI und digitale Steuerberatung: Der Gamechanger für den deutschen Mittelstand

Die Digitalisierung verändert die deutsche Wirtschaft in rasantem Tempo. Während große Unternehmen bereits seit Jahren auf...

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Russland-Ölpreisdeckel: Warum der Iran-Krieg Putins Ölgeschäft entlasten könnte
DWN
Politik
Politik Russland-Ölpreisdeckel: Warum der Iran-Krieg Putins Ölgeschäft entlasten könnte
03.06.2026

Die EU wollte Russlands Öleinnahmen kappen, nun bringt ausgerechnet der Iran-Krieg den Preisdeckel ins Wanken. Wenn die Ölpreise weiter...

OECD warnt: Nahostkonflikt bremst Konjunktur in Deutschland
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft OECD warnt: Nahostkonflikt bremst Konjunktur in Deutschland
03.06.2026

Laut OECD-Prognose geraten Konsum und Investitionen durch den Nahostkonflikt weltweit ins Stocken. Was passiert, wenn der Konflikt noch...

SPIEF startet: Selenskyj lobt Drohnentruppen nach Attacke auf Petersburg
DWN
Politik
Politik SPIEF startet: Selenskyj lobt Drohnentruppen nach Attacke auf Petersburg
03.06.2026

In Sankt Petersburg auf dem Wirtschaftsforum will Kremlchef Putin internationalen Gästen zeigen, wie gut Russland vier Jahre nach...

Heizungsgesetz: Mehrheit privater Vermieter scheut energetische Sanierungen
DWN
Immobilien
Immobilien Heizungsgesetz: Mehrheit privater Vermieter scheut energetische Sanierungen
03.06.2026

Heizung, Dämmung, Fenster: Die Modernisierung des Immobilienbestands in Deutschland ist ein Schlüssel für die Klimaneutralität in...

Deutschlands größte Molkerei wird dänisch : Arla übernimmt Milram
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deutschlands größte Molkerei wird dänisch : Arla übernimmt Milram
03.06.2026

Milram, Humana und Alete: Deutschlands größte Molkerei wird ins EU-Ausland abgegeben. Das Deutsche Milchkontor (DMK) aus Bremen...

El Niño kommt: Was das für die Welt bedeutet
DWN
Panorama
Panorama El Niño kommt: Was das für die Welt bedeutet
03.06.2026

El Niño könnte 2027 zum heißesten Jahr aller Zeiten machen. Was das für die Preise im Supermarkt und unser Wetter in Europa bedeuten...

Digitale Souveränität: Europas Alltag hängt an US-Technologie
DWN
Politik
Politik Digitale Souveränität: Europas Alltag hängt an US-Technologie
03.06.2026

Europa will sich von Google, Microsoft und anderen US-Konzernen lösen. Doch der Alltag von Behörden, Unternehmen und Bürgern zeigt, wie...

US-Marktüberblick: Wall-Street-Rallye hält an, da Arbeitsmarktbericht Zeichen von Widerstandsfähigkeit zeigt
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktüberblick: Wall-Street-Rallye hält an, da Arbeitsmarktbericht Zeichen von Widerstandsfähigkeit zeigt
02.06.2026

Überraschende Entwicklungen und starke Unternehmenszahlen sorgen für Bewegung – was Anleger jetzt wissen müssen.