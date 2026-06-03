Wirtschaft

OECD warnt: Nahostkonflikt bremst Konjunktur in Deutschland

Laut OECD-Prognose geraten Konsum und Investitionen durch den Nahostkonflikt weltweit ins Stocken. Was passiert, wenn der Konflikt noch länger andauert?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.06.2026 10:31
Lesezeit: 2 min
OECD warnt: Nahostkonflikt bremst Konjunktur in Deutschland
Am Montag hatte Trump ein Ende der Kämpfe im Libanon angekündigt. Heute sollen die politischen Gespräche zwischen Vertretern Israels und des Libanons in der US-Hauptstadt Washington fortgesetzt werden. (Foto: dpa) Foto: Mohammed Zaatari

Im Folgenden:

OECD warnt: Nahostkonflikt bremst Konjunktur in DeutschlandSteigende Energiepreise wegen des Krieges im Nahen Osten gefährden nach aktueller Prognose der OECD den Aufschwung in Deutschland. Das...

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