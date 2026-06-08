Wirtschaft

Deutsche Autoindustrie wird zum Symbol des EU-Abstiegs

Eine Million Jobs stehen in Europa auf der Kippe, doch der härteste Einschlag droht ausgerechnet im industriellen Herz der EU. Die deutsche Autoindustrie gerät zwischen Energiekosten, China-Konkurrenz und Strukturwandel unter massiven Druck. Was Brüssel jetzt als Qualifizierungsoffensive verkauft, könnte für viele Standorte zu spät kommen.