US-Märkte im Überblick: Dow Jones erreicht neue Höhen, während Broadcom den Nasdaq im Minus hält

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Ein geteiltes Bild an den US-Börsen

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag ein neues Rekordhoch und feierte ein Comeback, nachdem ein verlustreicher Mittwoch eine mehrtägige Rallye gestoppt hatte.

Andererseits gab der Nasdaq den zweiten Tag in Folge nach, da der Ausverkauf bei Broadcom den wichtigen Leitindex belastete.

Geopolitische Entwicklungen und Marktdaten

Dies geschieht vor dem Hintergrund fallender Ölpreise infolge eines vereinbarten Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon, obwohl die Hisbollah dessen Bedingungen ablehnte. Das Abkommen birgt das Potenzial, den Weg für einen Friedensvertrag zwischen den USA und dem Iran zu ebnen.

„Ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon wird als sinnvoller Schritt in die richtige Richtung gewertet, und auch die Andeutung von Präsident Trump, dass es an diesem Wochenende Fortschritte bei den Gesprächen mit Teheran geben könnte, wurde von hoffnungsvollen Anlegern positiv aufgenommen“, sagte Danni Hewson, Leiterin der Finanzanalyse bei AJ Bell.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,73 Prozent beziehungsweise 875 Punkte und schloss bei 51.562,64 Zählern, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel am Dienstag mit einem Minus von 0,09 Prozent bei 26.830,96 Punkten beendete.

Der S&P 500 stieg um 0,41 Prozent auf 7.584,43 Punkte.

Der Preis für Brent-Rohöl fiel aufgrund des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und dem Libanon um 2,6 Prozent auf 95 US-Dollar pro Barrel.

Technologiewerte und Einzeltitel im Fokus

Die Aktien von Broadcom stürzten ab, nachdem das Unternehmen am Mittwochabend nach Handelsschluss schwächer als erwartete Quartalsumsätze gemeldet hatte. Das Papier beendete den Handel mit einem Minus von 12,6 Prozent.

„Wenn Anleger nach Beweisen dafür suchten, dass das KI-Thema überhitzt ist, dann liefert die Reaktion auf die jüngsten Zahlen von Broadcom diesen mehr als deutlich“, sagte Hewson.

„Broadcom wird für eine Umsatzprognose abgestraft, die zwar die Konsenserwartungen übertraf, aber hinter dem oberen Ende der Analystenschätzungen zurückblieb. Dies zeigt, wie hoch die Messlatte für das Unternehmen mittlerweile gelegt wurde.“

Eine Reihe von Chipherstellern verzeichnete ebenfalls Kursverluste, darunter Micron mit einem Minus von 7,7 Prozent und AMD mit einem Rückgang von 3,5 Prozent.

Blackstone stieg um 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen die Rücknahmen aus seinem Flaggschiff-Fonds für Privatkredite (Private Credit Fund) begrenzt hatte, da Anleger versucht hatten, 10 Prozent der Anteile abzuziehen.

CrowdStrike rutschte ab, da die prognostizierten Umsätze für das zweite Quartal die Anleger enttäuschten. Die Aktie schloss mit einem Minus von 3,8 Prozent.

Die Aktien der UnitedHealth Group verzeichneten einen Kursanstieg von 5,2 Prozent, nachdem die Bank of America das Papier von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft hatte.