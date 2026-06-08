Politik

Europa fordert Putin zu Waffenruhe und Verhandlungen auf

Während das Interesse der USA an einer Vermittlerrolle nachzulassen scheint, wollen europäische Staaten neue Impulse für Friedensgespräche setzen. Gemeinsam mit Kiew formulieren sie konkrete Bedingungen für Verhandlungen. Kann daraus tatsächlich ein diplomatischer Durchbruch entstehen?