Politik

Europa fordert Putin zu Waffenruhe und Verhandlungen auf

Während das Interesse der USA an einer Vermittlerrolle nachzulassen scheint, wollen europäische Staaten neue Impulse für Friedensgespräche setzen. Gemeinsam mit Kiew formulieren sie konkrete Bedingungen für Verhandlungen. Kann daraus tatsächlich ein diplomatischer Durchbruch entstehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.06.2026 08:43
Lesezeit: 3 min
Europa fordert Putin zu Waffenruhe und Verhandlungen auf
Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt an einer Plenarsitzung auf dem Internationalen Wirtschaftsforum teil. (Foto: dpa) Foto: Dmitri Lovetsky

Im Folgenden:

  • Warum setzen Europas Staaten jetzt auf neue Verhandlungen?
  • Welche Bedingungen stellen die Verbündeten an Russland?
  • Wie soll eine Waffenruhe konkret umgesetzt werden?

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