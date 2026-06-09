Wirtschaft

Chinas Außenhandel gewinnt trotz Iran-Unsicherheit an Fahrt

Chinas Exporte legen erneut kräftig zu. Der Außenhandel bleibt eine zentrale Stütze der Wirtschaft – und verschärft zugleich bestehende Spannungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.06.2026 14:21
Lesezeit: 1 min
Chinas Außenhandel gewinnt trotz Iran-Unsicherheit an Fahrt
Chinas Exporte schießen nach oben und verschaffen der angeschlagenen Wirtschaft neuen Rückenwind. Doch der Boom erhöht zugleich den Druck auf Europa und verschärft den Streit über billige Importe aus der Volksrepublik. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Chinas Exportboom Europas Industrie zunehmend unter Druck setzt.
  • Weshalb die Ausfuhren in die USA plötzlich kräftig steigen.
  • Wie der Außenhandel Chinas schwache Binnenwirtschaft stützt.

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