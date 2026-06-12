Wirtschaft

Bundesbank-Prognose: Energiekrise drückt deutsches Wirtschaftswachstum

Der Konflikt im Nahen Osten belastet die deutsche Konjunktur spürbar. Die Bundesbank hat ihre Wachstumserwartungen nach unten korrigiert und warnt vor anhaltenden Problemen durch hohe Energiepreise. Neben einer sinkenden Kaufkraft drohen auch negative Folgen für die Inflation und den Arbeitsmarkt.