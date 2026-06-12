Wirtschaft

Bundesbank-Prognose: Energiekrise drückt deutsches Wirtschaftswachstum

Der Konflikt im Nahen Osten belastet die deutsche Konjunktur spürbar. Die Bundesbank hat ihre Wachstumserwartungen nach unten korrigiert und warnt vor anhaltenden Problemen durch hohe Energiepreise. Neben einer sinkenden Kaufkraft drohen auch negative Folgen für die Inflation und den Arbeitsmarkt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 13:38
Lesezeit: 2 min
Bundesbank-Prognose: Energiekrise drückt deutsches Wirtschaftswachstum
Die Bundesbank senkt die Wachstumserwartung für Deutschland auf 0,5 Prozent. Der kriegsbedingte Ölpreisschock schwächt Konsum und Konjunktur (Foto: dpa). Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Wie stark die Deutsche Bundesbank ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach unten angepasst hat
  • Warum die explodierenden Energiepreise und Lieferengpässe die Kaufkraft der Bürger sowie die Firmen belasten
  • Welche langfristigen Aussichten die Notenbank für die kommenden Jahre trotz Fachkräftemangel und hoher Kosten sieht

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