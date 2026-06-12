Technologie

Urteil in München: Google haftet für fehlerhafte KI-Ergebnisse

Das Landgericht München I hat ein wegweisendes Urteil für das digitale Zeitalter gefällt: Der Suchmaschinenkonzern Google kann für Falschinformationen haftbar gemacht werden, die durch seine Künstliche Intelligenz generiert wurden. Das Urteil gegen die KI-Suchergebnisse ist allerdings noch nicht rechtskräftig.