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Nur jeder Zweite kassiert Urlaubsgeld

Urlaub wird immer teurer – doch Millionen Beschäftigte erhalten keinen Zuschuss vom Arbeitgeber. Eine neue Studie zeigt, warum Tarifverträge den entscheidenden Unterschied machen und wer besonders oft leer ausgeht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.06.2026 09:39
Lesezeit: 2 min
Nur jeder Zweite kassiert Urlaubsgeld
Die einen strampeln sich ab, die anderen entspannen: Nur 44 Prozent der Beschäftigten erhalten Urlaubsgeld. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Millionen Beschäftigte ohne Urlaubsgeld auskommen müssen.
  • Welche Rolle Tarifverträge für den Zuschuss spielen.
  • Wer die höchsten Urlaubsgelder in Deutschland erhält.

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