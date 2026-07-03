Vogelhaus mit Kamera: Wie Bird Buddy an Amerikaner vier Mal so teuer verkauft wie an Chinesen

Franci Zidar mit Bird Buddy. Es wurden bereits fast eine Million davon verkauft. Bird Buddy wird auch im neuen Film „Angry Birds 3“ zu sehen sein. (Foto: Aleš Beno/Casnik Finance)

Franci Zidar mit Bird Buddy. Es wurden bereits fast eine Million davon verkauft. Bird Buddy wird auch im neuen Film „Angry Birds 3“ zu sehen sein. (Foto: Aleš Beno/Casnik Finance)

Vogelhaus mit Kamera: Bird Buddy verkauft digitales Live-Naturerlebnis

Ein Vogelhaus mit Kamera kombiniert die klassische Vogelfütterung mit digitaler Beobachtung. Eine integrierte Nistkasten-Webcam überträgt Bilder und Videos live auf das Smartphone, so können Bird Watcher, Vögel aus nächster Nähe beobachten, ohne diese zu stören. Während einfache Kameramodelle lediglich Livebilder liefern, setzen moderne Systeme auf künstliche Intelligenz zur Arterkennung sowie auf automatische Fotoaufnahmen und Community-Funktionen. Das slowenische Technologie-Startup Bird Buddy, das während der Corona-Zeit gegründet wurde, liefert exakt das: ein modernes Vogelhaus mit Kamera und smarter KI-Unterstützung.

Bird Buddy hat bereits fast eine Million Vogelfutterstationen mit integrierter Kamera verkauft. Das Besondere am Produkt: Über eine Smartphone-App können Nutzer das Leben der Vögel direkt verfolgen – und sich mit anderen Vogelfans vernetzen.

Die 250-Dollar-Frage: Was Bird Buddy von chinesischen Anbietern unterscheidet

Rund 90 Prozent seines Umsatzes erzielt Bird Buddy in den USA. Dort kostet die Futterstation im Schnitt 250 Dollar, während chinesische Wettbewerber ähnliche Produkte für rund 60 Dollar anbieten. Die zentrale Frage lautet daher, wie es Bird Buddy gelingt, ein technologisch vergleichsweise leicht kopierbares Produkt so viel teurer zu verkaufen. Franci Zidar, Mitgründer und Geschäftsführer von Bird Buddy sowie erfahrener App-Entwickler, verweist zunächst auf seine Nähe zum US-Markt, berichtet das Portal Casnik Finance. Er lebte viele Jahre in den Vereinigten Staaten und kennt amerikanische Verbraucher gut. Schon vor Bird Buddy hatte er mehrere erfolgreiche Startup-Projekte aufgebaut.

Im Jahr 2021 sammelte Bird Buddy über Kickstarter fünf Millionen Dollar für seine smarten Vogelfutterstationen mit Kamera ein. Im vergangenen Jahr kamen weitere 2,5 Millionen Dollar hinzu. Zu den Investoren gehören auch Silicon Gardens und Ivo Boscarol. In Slowenien betreibt das Unternehmen Bird Buddy Studio, das für Entwicklung zuständig ist. In den USA kümmert sich Bird Buddy Inc. um Vertrieb und Marketing. Produziert werden die Futterstationen in Thailand, ein asiatischer Partner übernimmt die Fertigung. Im vergangenen Jahr steigerte Bird Buddy den Umsatz um 30 Prozent. Eine ähnliche Wachstumsrate erwartet das Unternehmen auch in diesem Jahr.

Warum können sie teurer sein als die chinesischen Produkte?

Bird Buddy besetzt eine unterschätzte Nische

Bird Buddy war früh im Markt. Das Unternehmen stieg in eine Nische ein, die zuvor kaum jemand ernst nahm. „Vögel zu beobachten und zu füttern ist in den USA nach dem Gärtnern das beliebteste Naturhobby. 70 Millionen Familien beschäftigen sich damit. Vor uns gab es auf dem Markt aber nur traditionelle Vogelfutterstationen. Keine Marke versuchte, sich als Nike der Vogelfutterstationen zu positionieren. Wir haben uns entschieden, diesen Weg zu gehen, doch das funktioniert nicht ohne Neuheiten“, sagt Zidar.

Bird Buddy fügte einem traditionellen Produkt moderne Technologie hinzu. Die Kamera ermöglicht es, Vögel über ein Smartphone aus nächster Nähe zu beobachten. Die Grundfunktion wird laufend erweitert, indem immer mehr Informationen über Vögel bereitgestellt werden. Dabei hilft auch KI. Die App macht Fotos und Videos vom Geschehen an der Futterstation. Sie erkennt Vogelarten, liefert Beschreibungen und spielt passende Vogelstimmen ab. Dadurch können Nutzer Vögel später auch bei Spaziergängen leichter erkennen.

Auf Grundlage von KI ermöglicht die App zudem eine Art Interaktion mit dem Vogel an der Futterstation. Die Kamera kann erkennen, ob ein Tier möglicherweise verletzt oder krank ist oder ob andere Samen besser geeignet wären als jene, die gerade angeboten werden. Bird Buddy will das Angebot künftig auch auf andere Tiere und Pflanzen ausweiten. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Vogelhaus mit Kamera: Marke statt nur Produkt

Von Beginn an konzentrierte sich Bird Buddy nicht nur auf das Produkt, sondern auch auf den Aufbau einer Marke. Das Unternehmen betrachtete die gesamte Kategorie neu. „Für viele wäre eine smarte Futterstation eine, die Futter intelligent ausgibt. Darum geht es aber nicht. Es geht um etwas Größeres“, sagt Zidar. Die Mission von Bird Buddy besteht darin, Menschen stärker mit der Natur zu verbinden. Es geht nicht nur darum, Natur zu beobachten. Viele Menschen macht es glücklich, Vögeln beim Überleben zu helfen. Wenn sie die Tiere beim Fressen aus nächster Nähe sehen, entsteht eine stärkere emotionale Bindung.

Im Winter, wenn Vögeln Nahrung fehlt, ist die Nachfrage nach den Futterstationen am größten. Rund die Hälfte der Verkäufe entfällt auf die Zeit zwischen Thanksgiving und Weihnachten. „Uns ist gelungen, zur wichtigsten Marke zu werden. Wir haben der Kategorie einen Namen gegeben. Das erhöht den Preis“, sagt Zidar.

Abo-Modell bindet Kunden an Bird Buddy

Langfristigen finanziellen Erfolg will Bird Buddy aufbauen, indem zum Grundprodukt zusätzliche Dienste kommen. Die Futterstation wird zu einem angemessenen Preis verkauft, anschließend werden digitale Leistungen über ein monatliches Abo abgerechnet. Die App erhält laufend neue Funktionen.

„Die Erlöse aus Abonnements sind im vergangenen Jahr um 300 Prozent gestiegen. Mit dem Abo binden wir Kunden an uns. Mehr als die Hälfte unserer Käufer nutzt die Vogelfutterstation zwei Jahre nach dem Kauf noch immer. Das ist eine außergewöhnliche Zahl. Wir sind Innovatoren, aber vielleicht liegt unser noch größerer Wert darin, dass wir eine Erfahrung der Aufmerksamkeit schaffen. Die Kunden nutzen das Produkt wirklich und bauen eine Bindung dazu auf“, sagt Zidar.

Und was hat man von diesem Abonnement bei Bird Buddy?

Das Abo bringt eine Reihe zusätzlicher Funktionen. Die Bird Buddy-App erkennt nicht nur die Vogelart, sondern auch einzelne Vögel. Dadurch kann sich der Besitzer der Futterstation noch stärker mit den Tieren verbinden.

Nutzer können einem einzelnen Vogel einen Namen geben, etwa Robi, und ihn wiedererkennen. Vogelfans erfahren, ob Robi zur eigenen Futterstation zurückkehrt oder an einem anderen Ort auftaucht, da ihn jede Bird Buddy-Futterstation erkennen kann. Die App warnt außerdem, wenn sich eine Katze im Garten befindet.

Community wird zum Wachstumstreiber

Bird Buddy plant, in etwas mehr als zwei Jahren mit Abonnements höhere Einnahmen zu erzielen als mit dem Verkauf der Futterstationen. „Diese Pläne haben wir, da wir erfolgreich eine Community aufbauen. In den USA entstehen Bird Buddy-Gemeinschaften. Mitglieder treffen sich, sprechen über Vögel und tragen sogar Transparente mit der Aufschrift We love Bird Buddy“, sagt Zidar.

Das Produkt spricht alle Generationen an, von Kindern bis zu älteren Menschen. Bird Buddy erhält Briefe aus Kinderkliniken und Seniorenheimen, in denen sich Menschen dafür bedanken, Vögel aus der Nähe beobachten zu können. Das Unternehmen arbeitet gezielt daran, auf dem Markt sichtbar zu sein. Dazu gehören Artikel über Vögel, die Zusammenarbeit mit der größten amerikanischen Vogelschutzorganisation National Audubon Society und Veröffentlichungen in National Geographic.

Bird Buddy kommt in Angry Birds 3 vor Einer der Miteigentümer von Bird Buddy Inc. ist Ivo Boscarol, der zugleich Miteigentümer des Ljubljaner Odiseja-Kinos ist. In diesem Jahr will er die Welt der Vögel und des Kinos auf besondere Weise verbinden. Paramount wird im Film Angry Birds 3, der im Dezember in die Kinos kommt, einen Teil der Bird Buddy-Geschichte einbauen. Aus diesem Grund laufen Gespräche darüber, die europäische Premiere des Films im Ljubljaner Odiseja stattfinden zu lassen. Das wäre eine große Chance für die internationale Werbung für Odiseja und Ljubljana.

Bird Buddy investiert mehr als zehn Millionen Dollar in Marketing

Bird Buddy baut seine starke Marke auch über hohe Marketingausgaben auf. „Wir geben jährlich mehr als zehn Millionen Dollar für Marketing aus. Es geht vor allem um Kampagnen und Präsenz auf Facebook, aber auch auf Instagram und Google. Sehr stark helfen uns auch die Mitglieder unserer Community. Das Teilen ihrer Fotos und Inhalte in sozialen Netzwerken ist mindestens weitere zehn Millionen Euro wert“, sagt Zidar.

Diese Community-Wirkung ist für Bird Buddy zentral. Das Produkt erzeugt visuelle Inhalte automatisch, da Nutzer Fotos und Videos von Vögeln teilen können. Dadurch wird jeder Käufer potenziell zum Markenbotschafter. Foto: Buddy Bird Sie haben als Erste moderne Technologie in ein traditionelles Produkt integriert und vor allem dafür gesorgt, dass die Kunden das Produkt auch wirklich nutzen. Durch Abonnements für Zusatzdienste werden sie bald mehr Umsatz erzielen als mit dem Basisprodukt. (Foto: Bird Buddy)

Innovation schützt vor Kopierern

Bird Buddy erweitert das Angebot fortlaufend. „Die Chinesen kopieren uns, aber wir sind Innovatoren. Wir sind ihnen immer fünf Schritte voraus“, sagt Zidar. Genau diese Neuheiten helfen, den höheren Preis zu rechtfertigen. Zunächst ergänzte Bird Buddy eine Futterstation mit Kamera für Kolibris. Die diesjährige Neuheit ist eine Kamera in Form einer Blume mit Weitwinkelaufnahme und Makrovergrößerung. Damit verlässt Bird Buddy die reine Vogelkategorie.

Die neue Kamera soll die Beobachtung von mehr als 2.000 Vogelarten ermöglichen, aber auch von Pflanzen und Insekten. Über die App erhält der Nutzer Hinweise zum Zustand seines Gemüses, zum richtigen Reifezeitpunkt und zur Zubereitung. Die Kamera kann auch an einer bereits vorhandenen Futterstation eingesetzt oder als Sicherheitskamera genutzt werden.

Bird Buddy will außerdem Bestäuber stärker einbeziehen. Eine weitere Neuheit ist ein modularer Habitat-Systembaukasten, mit dem Nutzer Wasser, Nahrung und Schutz für Bestäuber bereitstellen können. Eingebaute Kameras ermöglichen es, das Geschehen in diesem kleinen Ökosystem in Echtzeit zu verfolgen.

Nistkasten mit Kamera: Günstigere Modelle sollen neue Käufer erreichen

Bird Buddy will sich auch in preislich zugänglichere Segmente ausdehnen. „Neben Bird Buddy, das 250 Dollar kostet, werden wir zwei günstigere Versionen anbieten. Die billigste wird 100 Dollar kosten“, kündigt Zidar an. Damit soll die Marke wachsen, ohne ihr Premium-Image vollständig aufzugeben. Der Schritt ist wichtig, da chinesische Wettbewerber im Niedrigpreissegment stark sind und Verbraucher dort sehr preissensibel reagieren.

Zidar sieht jedoch einen strukturellen Vorteil für Bird Buddy. In den USA seien chinesische Anbieter in sogenannten Passion Categories kaum erfolgreich, also in Kategorien, in denen Leidenschaft und Emotion eine zentrale Rolle spielen. „Vielleicht sind sie in niedrigeren Preissegmenten dieser Kategorien vertreten. Anderswo sind sie nicht da. Sie sind gut dort, wo Nützlichkeit wichtig ist“, sagt Zidar. Weiterlesen Pandora-Aktie: Die neue Chefin gibt ein ungewöhnliches Eingeständnis ab

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Bird Buddy zeigt die Kraft emotionaler Technologie

Der Erfolg von Bird Buddy beruht nicht allein auf der Kamera in einer Vogelfutterstation. Entscheidend ist die Verbindung aus Naturerlebnis, App, KI-Funktionen, Community, Abo-Modell und einer klaren Markenpositionierung. Aus einem einfachen Gegenstand wird dadurch ein digitales Erlebnisprodukt.

Bird Buddy verkauft nicht nur Hardware, sondern Nähe zur Natur. Genau darin liegt der Unterschied zu billigeren Kopien. Das Unternehmen schafft eine emotionale Bindung, baut Daten und Funktionen rund um die Nutzung auf und verlängert den Produktwert durch Abonnements.