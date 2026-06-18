Politik

Ärger um Entgelttransparenz: Deutschland setzt EU-Richtlinie nicht um

Die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz, die die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen verkleinern soll, gilt bereits. Doch Deutschland hat sie noch nicht umgesetzt, denn gegen die neue EU-Richtline zur Offenlegung der Gehälter regt sich Widerstand. Droht nun ein Strafverfahren aus Brüssel?