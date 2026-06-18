Politik

Ärger um Entgelttransparenz: Deutschland setzt EU-Richtlinie nicht um

Die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz, die die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen verkleinern soll, gilt bereits. Doch Deutschland hat sie noch nicht umgesetzt, denn gegen die neue EU-Richtline zur Offenlegung der Gehälter regt sich Widerstand. Droht nun ein Strafverfahren aus Brüssel?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.06.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Ärger um Entgelttransparenz: Deutschland setzt EU-Richtlinie nicht um
Deutschland bricht bei Entgelttransparenz EU-Recht: Bundesfrauenministerin Karin Prien hätte die Regelung zur Offenlegung der Gehälter bereits umsetzen müssen. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz verzögert und ein Strafverfahren aus Brüssel riskiert.
  • EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz: Welche neuen Auskunftsrechte und Berichtspflichten gelten sollen.
  • Weshalb Politiker und Wirtschaftsverbände die Vorgaben ausbremsen und auf nachträgliche Änderungen hoffen.

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