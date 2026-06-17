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Warum 2025 trotz Milliardenförderung 20.000 Sozialwohnungen verschwanden

Die Bundesregierung verspricht Milliarden zur Förderung preiswerter Wohnungen. Beim Bestand setzt sich der Abwärtstrend bislang jedoch fort.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.06.2026 07:24
Lesezeit: 1 min
Warum 2025 trotz Milliardenförderung 20.000 Sozialwohnungen verschwanden
Die Zahl der Sozialwohnungen ist 2025 erneut gesunken: Trotz Neubau fielen mehr als 57.000 Wohnungen aus der Sozialbindung. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Bundesländer besonders viele Sozialwohnungen verloren.
  • Welche Länder gegen den Trend zusätzliche Sozialwohnungen schufen.
  • Weshalb jedes Jahr Zehntausende Wohnungen aus der Sozialbindung fallen.

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