Wirtschaft

Norwegens Ölfonds-Chef warnt: Wer KI nicht versteht, sollte als CEO gehen

Nicolai Tangen verwaltet den größten Staatsfonds der Welt und zählt zu den einflussreichsten Investoren überhaupt. Im Interview erklärt er, warum Künstliche Intelligenz Unternehmen, Arbeitsmärkte und Finanzsysteme grundlegend verändern wird und weshalb Vorstände die Entwicklung noch immer unterschätzen.
Autor
avtor
Jeppe Karlsson
29.06.2026 12:23
Lesezeit: 14 min
Norwegens Ölfonds-Chef warnt: Wer KI nicht versteht, sollte als CEO gehen
Nicolai Tangen hatte früher seinen eigenen Hedgefonds in London, heute ist er Vorstandsvorsitzender des norwegischen Ölfonds. (Foto: Børsen) Foto: Stian Lysberg Solum

Im Folgenden:

  • Warum der Chef des norwegischen Ölfonds den Rauswurf von Vorständen ohne KI-Verständnis fordert.
  • Wie automatisierte KI-Modelle künftig für heftigere Kursschwankungen an den globalen Aktienmärkten sorgen werden.
  • Weshalb Künstliche Intelligenz laut dem Top-Investor langfristig die Inflation drückt und Zinsen senken wird.

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Jeppe Karlsson

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Jeppe Karlsson ist ökonomischer Korrespondent bei Børsen, dem dänischen Partner von den DWN im Bonnier-Verlag. Er berichtet über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmensfragen und marktnahe Themen mit journalistischem Schwerpunkt auf Analyse und Einordnung.

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