Wirtschaft

Norwegens Ölfonds-Chef warnt: Wer KI nicht versteht, sollte als CEO gehen

Nicolai Tangen verwaltet den größten Staatsfonds der Welt und zählt zu den einflussreichsten Investoren überhaupt. Im Interview erklärt er, warum Künstliche Intelligenz Unternehmen, Arbeitsmärkte und Finanzsysteme grundlegend verändern wird und weshalb Vorstände die Entwicklung noch immer unterschätzen.