Politik

Deutschlands Ziel: Europas stärkste Armee aufbauen

Nach dem Scheitern der Zusammenarbeit bei Kampfflugzeugen steht nun das nächste Prestigeprojekt für Deutschland und Frankreich vor dem Aus. Obwohl der deutsche Verteidigungshaushalt bald doppelt so groß ist, schlägt Frankreich nun verbal zurück. „Wir können unsere Fähigkeiten nicht vergleichen. Frankreich ist eine Atommacht“, sagt DGA-Chef Patrick Pailloux.