US-Marktbericht: Intel verzeichnet nach Trump-Beitrag große Gewinne; Aktien erholen sich, da Iran-Abkommen greift

Comeback der Märkte nach Kursverlusten

Intel war der große Gewinner im Handel an der Wall Street am Donnerstag, als sich die Aktien an den drei Hauptbörsen nach dem Einbruch vom Mittwoch erholten.

Der Nasdaq schnitt am besten ab und verzeichnete einen Anstieg von 1,9 Prozent, nachdem die Börse am Mittwoch im Zuge der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze unverändert zu lassen, nachgegeben hatte.

Unterdessen fiel der Preis für Brent-Rohöl auf den tiefsten Stand seit über drei Monaten, da aus den USA weitere Signale kamen, dass das Abkommen mit dem Iran erste positive Auswirkungen auf den Ölfluss in der Straße von Hormus zeigte.

Meldungen deuteten zudem darauf hin, dass der Oberste Führer des Iran die Möglichkeit persönlicher Verhandlungen mit den USA befürwortet hat.

Die drei Hauptbörsen an der Wall Street verzeichneten am Donnerstag Kursgewinne und feierten ein Comeback nach einer schmerzhaften Talfahrt am Mittwochabend, die auf die Zinsentscheidung der Fed und die Pressekonferenz ihres Vorsitzenden Kevin Warsh gefolgt war.

Warsh hatte am Mittwochabend versprochen, die Preisstabilität wiederherzustellen, nachdem Notenbanker eine wachsende Unterstützung für Zinserhöhungen signalisiert hatten. Händler preisen nun bis Jahresende mindestens eine Zinserhöhung vollständig ein.

Der Nasdaq Composite kletterte um 1,9 Prozent auf 26.517,93 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average verhaltener reagierte und um 0,14 Prozent auf 51.565,26 Punkte zulegte.

Der S&P 500 stieg unterdessen um 1,09 Prozent auf 7.500,66 Punkte.

Chip-Produktion im Fokus der Politik

Die Intel-Aktie stieg um über 10 Prozent, nachdem Trump erklärte, dass der Chiphersteller mit Apple zusammenarbeiten werde, um Chips in den USA zu produzieren.

In einem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, dass die USA es „nötig“ hätten, dass ihre Halbleiterindustrie in das Land „zurückkehre“, und behauptete, Chip-Zentren wie Taiwan hätten diese den USA „gestohlen“.

Gewinner und Verlierer durch neue Marktdynamiken

Unterdessen weckte ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran den Optimismus, dass eine Wiederbelebung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus die Inflationsrisiken mindern würde.

Der Ölpreis fiel auf den tiefsten Stand seit Beginn des Krieges im Nahen Osten am 28. Februar und erreichte zeitweise 76 US-Dollar pro Barrel, bevor er wieder auf 79 US-Dollar stieg.

US-Luftfahrtaktien profitierten infolgedessen stark: JetBlue stieg um 10,5 Prozent, während American Airlines um 3,6 Prozent zulegte.

SpaceX gab noch weiter nach und schloss mit einem Minus von 3,57 Prozent bei 184,98 US-Dollar, nachdem die Aktie im Laufe des Handelstages um bis zu 10 Prozent gefallen war. Dennoch ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seine erste volle Handelswoche rund 28 Prozent über seinem IPO-Preis von 135 US-Dollar zu beenden.

Dies geschieht vor dem Hintergrund von Berichten, denen zufolge Banker von SpaceX für die kommende Woche Telefonkonferenzen mit Investoren vorbereiten, um eine mögliche Anleiheemission von mindestens 20 Milliarden US-Dollar zu besprechen.

Unterdessen verzeichnete Amazon Kursgewinne, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen in Verhandlungen stehe, seine maßgeschneiderten KI-Chips für den Einsatz in Rechenzentren zu verkaufen, um so die Dominanz von Nvidia in diesem Sektor anzugreifen. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 2,9 Prozent.

Accenture stürzte ab, nachdem das Unternehmen in seinem Ausblick mitgeteilt hatte, in den kommenden Monaten geringere Umsätze zu erwarten. Bis zum Handelsschluss war die Aktie um 18 Prozent eingebrochen.